Türk Sineması’nın efsanesi Münir Özkul’un 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı! Hiç bilinmeyen oğlu ortaya çıktı!

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.