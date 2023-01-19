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Haberler Galeri Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi herkesi şaşırttı! Nazan Şoray biliniyor ama bir kardeşi daha var!
Giriş Tarihi: 19.01.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 06:26

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi herkesi şaşırttı! Nazan Şoray biliniyor ama bir kardeşi daha var!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek. Adeta sır gibi saklanan, magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'ı görenler çok şaşırdı. Sosyal medyada aktif olan Türkan Şoray, son olarak annesinin Anneler Günü'nü paylaştığı nostaljik bir kare ile kutlamıştı. Türkan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında dikkatleri birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer çekmişti. İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray'ın kız kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi herkesi şaşırttı! Nazan Şoray biliniyor ama bir kardeşi daha var!

Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğu ortaya çıktı. Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'i ilk kez görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi herkesi şaşırttı! Nazan Şoray biliniyor ama bir kardeşi daha var!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek.

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Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi herkesi şaşırttı! Nazan Şoray biliniyor ama bir kardeşi daha var!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz haftalarda ekranlarda boy göstermişti.

Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi herkesi şaşırttı! Nazan Şoray biliniyor ama bir kardeşi daha var!

Acı Günler ve Balayı filmleriyle şöhret kazanan Nazan Şoray, müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yapmıştı.

Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kız kardeşi herkesi şaşırttı! Nazan Şoray biliniyor ama bir kardeşi daha var!

Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Nazan Şoray'ı görenlerin nutku tutulmuştu.

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