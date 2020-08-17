Tuvana Türkay'ın karın kasları ağızları açık bıraktı! Tuvana Türkay mavi bikinisiyle poz verdi karın kasları sosyal medyayı salladı!

Son olarak adı Selçuk Yöntem ile yanlış anlaşılan bir aşk haberine karışan Tuvana Türkay tatil paylaşımlarıyla nefes kesti. Güzel oyuncu Tuvana Türkay mavi bikinisi ile ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Düzgün fiziği ile tam not alan Tuvana Türkay'ın karın kasları ise ağızları açık bıraktı. Tuvana Türkay birçok sanatçının aksine pandemi sürecinde de sporunu aksatmadığını gösterdi. İşte Tuvana Türkay'ın karın kaslarını sergilediği bikinili paylaşımı... Son olarak adı Selçuk Yöntem ile yanlış anlaşılan bir aşk haberine karışan Tuvana Türkay tatil paylaşımlarıyla nefes kesti. Güzel oyuncu Tuvana Türkay mavi bikinisi ile ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Düzgün fiziği ile tam not alan Tuvana Türkay'ın karın kasları ise ağızları açık bıraktı. Tuvana Türkay birçok sanatçının aksine pandemi sürecinde de sporunu aksatmadığını gösterdi. İşte Tuvana Türkay'ın karın kaslarını sergilediği bikinili paylaşımı...