Üç işaret tamam Bodrum’da sezon açıldı! Fedon denize düştü, lahmacun fiyatları açıklandı ve...

Voltran'ın oluşmasının son ayağı olan domuzların şehre inmesiydi, o da yaşandı.

Domuzlar Bodrum şehir merkezi başta olmak üzere tüm beldelerde, adeta yerleşim alanındaki bireyler gibi sabah okula ve işe gidiyor, alışveriş, yeme-içme seanslarını geçirdikten sonra akşam eş-dost sohbetleri ile istirahate çekiliyorlar.