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Haberler Galeri Üç işaret tamam Bodrum’da sezon açıldı! Fedon denize düştü, lahmacun fiyatları açıklandı ve...
Giriş Tarihi: 11.05.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 06:59

Üç işaret tamam Bodrum’da sezon açıldı! Fedon denize düştü, lahmacun fiyatları açıklandı ve...

Türkiye'de lüks tatilin adresi olan Bodrum için geri sayım başladı! Tüm işletmeciler, otelciler son hazırlıklarını tamamladı. Fedon'un arkadaşlarının alkışları arasında kendini denize atmasıyla başlayan süreçte lahmacun fiyatları da açıklanmıştı. Son olarak her yıl ilçenin sokaklarına yiyecek aramaya gelen domuzlar da dağdan indi. Bu üç olayın gerçekleşmesi sezonun müjdecisi olarak görülüyor. Şimdi sırada abartılı hesap pusulaları ile bitip tükenmeyen partiler var!

ÖMER KARAHAN
Üç işaret tamam Bodrum’da sezon açıldı! Fedon denize düştü, lahmacun fiyatları açıklandı ve...

Sezon yaklaşıyor, açıldı açılacak derken an itibariyle Bodrum için yaz sezonunun başladığını müjdeleyebiliriz... Niçin böyle net konuştuğumu merak ediyorsanız hemen açıklayayım...

Üç işaret tamam Bodrum’da sezon açıldı! Fedon denize düştü, lahmacun fiyatları açıklandı ve...

Bodrum sezonunun başlangıcını müjdeleyen 3 klasik olay gerçekleşti.

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Üç işaret tamam Bodrum’da sezon açıldı! Fedon denize düştü, lahmacun fiyatları açıklandı ve...

Bunların ilki 'Bodrum'da lahmacun fiyatı ne kadar olacak?' sorusuydu ve o sorunun cevabı 450 lira olarak duyuruldu.

Üç işaret tamam Bodrum’da sezon açıldı! Fedon denize düştü, lahmacun fiyatları açıklandı ve...

İkinci olay Fedon'du ve Fedon da geçtiğimiz günlerde bir türlü açılamayan bronz teniyle denize düştü.

Üç işaret tamam Bodrum’da sezon açıldı! Fedon denize düştü, lahmacun fiyatları açıklandı ve...

Voltran'ın oluşmasının son ayağı olan domuzların şehre inmesiydi, o da yaşandı.

Domuzlar Bodrum şehir merkezi başta olmak üzere tüm beldelerde, adeta yerleşim alanındaki bireyler gibi sabah okula ve işe gidiyor, alışveriş, yeme-içme seanslarını geçirdikten sonra akşam eş-dost sohbetleri ile istirahate çekiliyorlar.

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