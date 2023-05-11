Giriş Tarihi: 11.05.2023 06:54
Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
06:59
Üç işaret tamam Bodrum’da sezon açıldı! Fedon denize düştü, lahmacun fiyatları açıklandı ve...
Türkiye'de lüks tatilin adresi olan Bodrum için geri sayım başladı! Tüm işletmeciler, otelciler son hazırlıklarını tamamladı. Fedon'un arkadaşlarının alkışları arasında kendini denize atmasıyla başlayan süreçte lahmacun fiyatları da açıklanmıştı. Son olarak her yıl ilçenin sokaklarına yiyecek aramaya gelen domuzlar da dağdan indi. Bu üç olayın gerçekleşmesi sezonun müjdecisi olarak görülüyor. Şimdi sırada abartılı hesap pusulaları ile bitip tükenmeyen partiler var!