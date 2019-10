Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz artık…

Ufak Tefek Cinayetler'in final yapmasından sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu, yeni uğraşıyla merakta olan hayranlarının karşısına çıktı. Gürbüz, son olarak çiftçiliğe merak saldı. Doğaya ve hayvanlara ilgisi herkes tarafından bilinen güzel oyuncu, tarımla ilgileniyor. Balıkesir'de 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na gitmeye başlayarak 9 gündür eğitim alan Aslıhan Gürbüz, öğrendiklerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aslıhan Gürbüz Instagram hesabından şu notu paylaştı; "9 gündür "Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği" üzerine bir eğitim alıyorum, farklı sektörlerden 75 arkadaşım ile birlikte. (Burası işin magazin kısmı, gelsin "çiftçi oldu" başlıkları) Ama ben size, eğitim aldığım yeri anlatmak isterim. BAÇEM (Balıkesir çiftçi eğitim merkezi), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı bir müdürlüktür. Burhaniye de Börezli köyünde 100 dönümlük bir araziye kurulmuş bir ilim irfan yuvası da diyebiliriz. Gerçekten bir avuç insan 2015 den beri harikalar yaratmış burada, büyük özverilerle çalışmışlar. Çok büyük ve önemli şeyler keşfetmişler, üretmişler, öğrenmişler ve öğretmişler.4 kuşak öncem toprakla haşır neşir iken, balkonda çiçek yetiştiremeyen bana ve benim gibilere, doğanın şifasından, toprağın bereketine, suyun kutsallığından, tarlada ki emeğe her şeyi tek tek anlattılar. 4 kuşaktır çiftçilik yapanlara, uzaklardan köylerden gelenlere, ziraat mühendislerine de anlattılar, onlarla da bilgileri paylaştılar. Araştırın, neler yapmışlar, nasıl eğitimler vermişler nasıl festivaller düzenlemişler. Siyasetten bürokrasiden anlamam ama bu eğitimin bu oluşumun bütün belediyelere ve dolayısıyla ülkeye yayılması gerektiğini düşünüyorum. Sevgili büyüklerim, bir inceleyin, kendi şehirlerinize uyarlayın, burası her bilgisini tecrübesini paylaşan bir kurum. Bu bilgiler bu eğitim hepimiz için önemli, geleceğimiz bu topraklarda, gelin hep birlikte çalışarak tıbbi ve aromatik bitkiyi en iyi yetiştiren ülkeler arasına girelim." Aslıhan Gürbüz'ün paylaşımlarının ardından ünlü oyuncunun memleketi merak konusu oldu. İşte Merak edeneler için Aslıhan Gürbüz'ün ve diğer ünlü isimlerin memleketleri…