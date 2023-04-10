Giriş Tarihi: 10.04.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:58

Ufukta evlilik mi var? Emine Ün ile sevgilisi Ayk Karakulakyan aile ziyaretinde! Aşk pozlarıyla düşman çatlattılar...

Bir dönem ekranların ve podyumların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Geçtiğimiz yıl kardeşi ile aşk yaşadığı ortaya çıkan eşi Tolga Karakaş'tan boşanan Emine Ün, gönlünü işadamı Ayk Karakulakyan kaptırmıştı. Aşklarını ilk olarak sosyal medyadan duyuran çift geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmişti. Emine Ün ile sevgilisi Ayk Karakulakyan hafta sonunda aile ziyaretinde bulundu. Sevgilisi ile aşk pozlarını paylaşan Emine Ün'e takipçilerinden "Ufukta evlilik mi var?" soruları geldi... İşte birbirlerine çok yakıştırılan çiçeği burnunda sevgililer Emine Ün ile Ayk Karakulakyan....