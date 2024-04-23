Uğur Dündar çırpındıkça batıyor! Dilara G.’nin babalık davası açtığı Uğur Dündar’ın uykularını kaçıran şey yeni bir DNA testi mi?

GERÇEK ORTAYA ÇIKAR

Uğur Dündar, sesini yükselterek karşısındakileri sindirmek, kudretli zamanlarında olduğu gibi herkesi hazır ola geçirmek istiyor. Ama unuttuğu bir şey var; artık güçlünün güçsüzü ezdiği o eski Türkiye yok! Ve çok sevdiğim bir laf var; Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır! Dündar hakkındaki şu ciddi iddialara tatmin edici cevaplar vermeli: