Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
06:59
Uğur Dündar çırpındıkça batıyor! Dilara G.’nin babalık davası açtığı Uğur Dündar’ın uykularını kaçıran şey yeni bir DNA testi mi?
Dilara G.'nin babalık davası açması, ardından da yapılan DNA testine itiraz etmesi Uğur Dündar'ın dengesini bozdu. Uğur Dündar, önce konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi. Şimdi de gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayan meslektaşlarına ağır hakaretler ederek çaresizliğini ve acizliğini gösterdi. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır!" diyerek Uğur Dündar'a seslendi "Önce hakkındaki şu ciddi iddialara tatmin edici cevaplar vermeli..." İşte cevap bekleyen o sorular...