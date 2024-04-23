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Haberler Galeri Uğur Dündar çırpındıkça batıyor! Dilara G.’nin babalık davası açtığı Uğur Dündar’ın uykularını kaçıran şey yeni bir DNA testi mi?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 06:59

Uğur Dündar çırpındıkça batıyor! Dilara G.’nin babalık davası açtığı Uğur Dündar’ın uykularını kaçıran şey yeni bir DNA testi mi?

Dilara G.'nin babalık davası açması, ardından da yapılan DNA testine itiraz etmesi Uğur Dündar'ın dengesini bozdu. Uğur Dündar, önce konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi. Şimdi de gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayan meslektaşlarına ağır hakaretler ederek çaresizliğini ve acizliğini gösterdi. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır!" diyerek Uğur Dündar'a seslendi "Önce hakkındaki şu ciddi iddialara tatmin edici cevaplar vermeli..." İşte cevap bekleyen o sorular...

ÖMER KARAHAN
Uğur Dündar çırpındıkça batıyor! Dilara G.’nin babalık davası açtığı Uğur Dündar’ın uykularını kaçıran şey yeni bir DNA testi mi?

Dilara G.'nin babalık davası açtığı, ardından da yapılan babalık testine itiraz edip yenilenmesini istemesi Uğur Dündar'ı fena kızdırdı. Dündar önce konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi, ardından da gerçeği arayan meslektaşlarına hakaret ederek hayali düşman senaryoları yazmaya başladı.

Uğur Dündar çırpındıkça batıyor! Dilara G.’nin babalık davası açtığı Uğur Dündar’ın uykularını kaçıran şey yeni bir DNA testi mi?

GERÇEK ORTAYA ÇIKAR
Uğur Dündar, sesini yükselterek karşısındakileri sindirmek, kudretli zamanlarında olduğu gibi herkesi hazır ola geçirmek istiyor. Ama unuttuğu bir şey var; artık güçlünün güçsüzü ezdiği o eski Türkiye yok! Ve çok sevdiğim bir laf var; Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır! Dündar hakkındaki şu ciddi iddialara tatmin edici cevaplar vermeli:

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Uğur Dündar çırpındıkça batıyor! Dilara G.’nin babalık davası açtığı Uğur Dündar’ın uykularını kaçıran şey yeni bir DNA testi mi?

Dilara G.'nin DNA raporunun alınması sırasında prosedürün ihlal edildiğine dair iddiaları mı Dündar'ın huzurunu kaçırdı. Yoksa Dündar'ın uykularını kaçıran şey; yeni bir DNA testi yaptırmak mı? Zira ikinci testte ilkinden farklı sonuçla karşılaşan başka ünlü isimler var.

Uğur Dündar çırpındıkça batıyor! Dilara G.’nin babalık davası açtığı Uğur Dündar’ın uykularını kaçıran şey yeni bir DNA testi mi?

Dündar, Dilara G.'nin annesi Suphiye Orancı'yı hiç görmediğini, hiç bir araya gelmediğini üstüne basa basa söyledi. Ancak Suphiye Orancı'nın İzmir'de yaşayan teyzesinin kızı N. H. diyor ki; "Suphiye'nin Uğur Dündar ile Yeşilköy Çınar Otel'de görüştüğüne şahidim!" Bugüne kadar bu durumu inkar eden Dündar bakalım buna ne diyecek?

Uğur Dündar çırpındıkça batıyor! Dilara G.’nin babalık davası açtığı Uğur Dündar’ın uykularını kaçıran şey yeni bir DNA testi mi?

Uğur Dündar, daha önce hiç görmediğini söylediği Suphiye Orancı hakkında dün aşağılayacı, iğneleyici bir ifade kullandı: "Hırsızlıktan cezaevinde yatmış, (Daha fazlasını söylemek istemiyorum) bir kadının yalanları…" Dündar, Suphiye Orancı hakkında neden ağız değiştirdi. Yoksa gerçeklerin ayak sesleri Dündar'ı korkuttu da yapacağı savunma değişikliği için zemin hazırlamak için mi Suphiye Orancı hakkında bu uygunsuz ifadaleri kullandı?
Yıllardır 'kadının beyanı esastır' şiarıyla hareket ettiğini savunan Uğur Dündar, sıra kendine gelince neden agresifleşiyor, kendine sorular sorulmasını neden hazmedemiyor?

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