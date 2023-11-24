Giriş Tarihi: 24.11.2023 07:24
Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
07:25
Uğur Işılak İsrail'in katliamına sessiz kalamadı! "Ne istediniz kundaktaki bebeklerden"
Sanatçı Uğur Işılak; günlerdir İsrail'in bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistin'deki masum sivilleri öldürmesine sessiz kalmadı. 'Bir- LEŞmiş Milletler vay vay/ Artık neye sayarsan say/Ne istediniz ulan siz /Kundaktaki bebeklerden/Kopsun inceldiği yerden' gibi sözleriyle dikkat çeken 'BirLEŞmiş Milletler' isminde bir eser yapan Işılak ile şarkısı hakkında konuştu.