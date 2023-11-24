Uğur Işılak İsrail'in katliamına sessiz kalamadı! "Ne istediniz kundaktaki bebeklerden"

Buradan yola çıkarak, tarih, bilgi ve duyguyu birleştirip bir Ortadoğu, bir muasır medeniyet ve yıllardır bize pazarlanmaya çalışılan bir insan hakkı ve hümanizma tahlilidir bu eser. Bu minvalde yüzlerce eser yapsak bile iki asırdır yaşanan haksızlıkların yüzde birini dahi dile getirmiş olamayız.