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  • Uğur Pektaş zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa dönecek mi? Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş değişimi ile şaşırttı!

zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa dönecek mi? 'ın yıldızı Uğur Pektaş değişimi ile şaşırttı!

programı ile ünlü olan yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Daha sonra çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken Uğur Oektaş ve Gamze Özçelik çifti oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş oyunculuğa dönecek mi? sorusu sosyal medyada en çok merak edilenler arasında. de internet kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte ile ile paylaşımları ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 16:14
Uğur Pektaş zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa dönecek mi? Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş değişimi ile şaşırttı!

programı ile ünlü olan yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Daha sonra çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken Uğur Oektaş ve Gamze Özçelik çifti oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş oyunculuğa dönecek mi? sorusu sosyal medyada en çok merak edilenler arasında. de internet kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte ile ile paylaşımları ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

Uğur Pektaş zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa dönecek mi? Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş değişimi ile şaşırttı!

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA

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Uğur Pektaş zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa dönecek mi? Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş değişimi ile şaşırttı!
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Uğur Pektaş zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa dönecek mi? Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş değişimi ile şaşırttı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Uğur Pektaş zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa dönecek mi? Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş değişimi ile şaşırttı!
Uğur Pektaş zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa dönecek mi? Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş değişimi ile şaşırttı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Uğur Pektaş zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa dönecek mi? Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş değişimi ile şaşırttı!
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