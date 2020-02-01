Uğur Pektaş zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa dönecek mi? Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş değişimi ile şaşırttı!

Survivor programı ile ünlü olan Uğur Pektaş yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Daha sonra çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken Uğur Oektaş ve Gamze Özçelik çifti oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş oyunculuğa dönecek mi? sorusu sosyal medyada en çok merak edilenler arasında. Uğur Pektaş'ın değişimi de internet kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımları ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...