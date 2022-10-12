Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:16

Umut Akyürek’in güzeller güzeli kızı Melek Bal ilgi odağı oldu! 'İkiz misiniz?'

Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile yaptığı paylaşımlar her zaman sosyal medyada gündem oluyor. Umut Akyürek sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu kez de çok konuşuldu. Akyürek, kızıyla yaptığı paylaşımına 'Kızım kuzum ömrüm varım yoğum candan ötem şükür sebebim' notunu ekledi. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal, henüz 17 yaşında olmasına rağmen yaşından oldukça büyük gösteriyor. Melek Bal bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ı görenler 'makyaj mı estetik mi?' diye sormadan edemiyor. İşte Umut Akyürek ile kızı Melek Bal…