Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Evlenip anne olmayı çok isteyen ve "Bu yaz evlilik planımız yok ama her an her şey olabilir" diyen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın eylül ortası için nikah kıymak için bir süredir hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Evlilik haberinin ardından mutlu çiftten bebek haberinin de her an gelebileceği konuşuluyor.