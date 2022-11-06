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Haberler Galeri Ünlü çiftten kötü haber! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatili zehir oldu!
Giriş Tarihi: 06.11.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 09:38

Ünlü çiftten kötü haber! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in tatili zehir oldu!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına almıştı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu. 6 aylık olan oğulları Kurt Efe ile Bodrum'da sonbahar tatilinde olan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Çift geçtiğimiz günlerde oğullaro Kurt Efe'nin plaj keyfini paylaşmıştı...

Ünlü çiftten kötü haber! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu!

Son olarak Aşıklar Bayramı filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ eski partneri Beren Saat ile de bir projede yer almıştı. Televizyon ekranlarından uzun zamandır uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen ünlü isimlerden.

Ünlü çiftten kötü haber! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

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Ünlü çiftten kötü haber! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

Ünlü çiftten kötü haber! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu!

Hamileliği süresince paylaşımlarıyla dikkat çeken Başak Dizer doğumdan sonra ise oğlu ve eşi ile soluğu tatilde almıştı.

Ünlü çiftten kötü haber! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.

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