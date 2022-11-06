Ünlü çiftten kötü haber! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu!

Giriş Tarihi: 06.11.2022 09:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2022
09:38
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına almıştı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu. 6 aylık olan oğulları Kurt Efe ile Bodrum'da sonbahar tatilinde olan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Çift geçtiğimiz günlerde oğullaro Kurt Efe'nin plaj keyfini paylaşmıştı...