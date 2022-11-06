Ünlü çiftten kötü haber! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatili zehir oldu!

Son olarak Aşıklar Bayramı filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ eski partneri Beren Saat ile de bir projede yer almıştı. Televizyon ekranlarından uzun zamandır uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen ünlü isimlerden.