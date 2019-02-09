Ünlü isimlerin şoke eden takıntıları...

Hepimizde olduğu gibi ünlülerin de birbirinden farklı, değişik takıntıları var. Bu takıntıların kimi hastalık derecesinde olurken kimisi de çocuklukta yaşanan travmatik bir anıya dayanıyor. Ünlülerin o takıntılarından birkaçını sizin için derledik. İşte ünlülerin birbirinden ilginç takıntıları... MURAT BOZ Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyuyor. AVRIL LAVIGNE Avril Lavigne, koalalara bayıldığı için Avustralya en sevdiği ülke. ADELE 9 yaşında bir martıya dondurmasını kaptıran Adele, bu olaydan sonra martılardan çok korkmaya başlamış.