Ünlü isimlerin şoke eden takıntıları...

Hepimizde olduğu gibi ünlülerin de birbirinden farklı, değişik takıntıları var. Bu takıntıların kimi hastalık derecesinde olurken kimisi de çocuklukta yaşanan travmatik bir anıya dayanıyor. Ünlülerin o takıntılarından birkaçını sizin için derledik. İşte ünlülerin birbirinden ilginç takıntıları...