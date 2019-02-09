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Ünlü isimlerin şoke eden takıntıları...

Giriş Tarihi: 09.02.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 17:12
Ünlü isimlerin şoke eden takıntıları...

Hepimizde olduğu gibi ünlülerin de birbirinden farklı, değişik takıntıları var. Bu takıntıların kimi hastalık derecesinde olurken kimisi de çocuklukta yaşanan travmatik bir anıya dayanıyor. Ünlülerin o takıntılarından birkaçını sizin için derledik. İşte ünlülerin birbirinden ilginç takıntıları...

Ünlü isimlerin şoke eden takıntıları...

MURAT BOZ

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Ünlü isimlerin şoke eden takıntıları...

Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü her elmayı yeme isteği duyuyor.

Ünlü isimlerin şoke eden takıntıları...

AVRIL LAVIGNE

Ünlü isimlerin şoke eden takıntıları...

Avril Lavigne, koalalara bayıldığı için Avustralya en sevdiği ülke.

Ünlü isimlerin şoke eden takıntıları...

ADELE

Ünlü isimlerin şoke eden takıntıları...

9 yaşında bir martıya dondurmasını kaptıran Adele, bu olaydan sonra martılardan çok korkmaya başlamış.

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