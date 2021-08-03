Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Görenler şoke oldu!

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Genelde su altından paylaşımlarda bulunan sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in Instagram'da yaptığı son paylaşımında bu kez verdiği kilolar dikkat çekti. Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü isme yorum yağdı. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…