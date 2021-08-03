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Haberler Galeri Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Görenler şoke oldu!
Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 11:08

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Görenler şoke oldu!

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Genelde su altından paylaşımlarda bulunan sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in Instagram'da yaptığı son paylaşımında bu kez verdiği kilolar dikkat çekti. Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü isme yorum yağdı. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Görenler şoke oldu!

Fazla kiloları ile tanıdığımız ünlü komedyen Ata Demirer değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Görenler şoke oldu!

49 yaşındaki Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkartıyor.

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Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Görenler şoke oldu!

Genelde su altından paylaşımlarda bulunan sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in Instagram'da yaptığı son paylaşımında bu kez verdiği kilolar dikkat çekti.

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Görenler şoke oldu!

Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü isme yorum yağdı.

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Görenler şoke oldu!

İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…

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