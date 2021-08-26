Ünlü manken Çağla Şıkel’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Çağla böyle frikik verdi

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Son günlerde adı Kaan Yıldırım'la aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, yaptığı her paylaşımla gündem oluyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Yaz sezonunu Çeşme'de açan ve ev kiralayan sunucu Çağla Şıkel ailesiyle uzun bir tatilin ardından işlerinin başına döndü. Çağla Şıkel bir marka için çekim yaptı. Çağla Şıkel çekim sırasında dekoltesinin kurbanı oldu. Mini elbisesi ve derin dekoltesiyle hayranlarından tam not alan Şıkel poz verirken göğsünün göründüğünü fark etmedi ve o anları sosyal medyasında paylaştı.