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Haberler Galeri Ünlü manken Çağla Şıkel’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Çağla böyle frikik verdi
Giriş Tarihi: 26.08.2021 07:29 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 07:29

Ünlü manken Çağla Şıkel’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Çağla böyle frikik verdi

Tescilli güzel Çağla Şıkel, podyumların ve ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor. Son günlerde adı Kaan Yıldırım'la aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, yaptığı her paylaşımla gündem oluyor. Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Yaz sezonunu Çeşme'de açan ve ev kiralayan sunucu Çağla Şıkel ailesiyle uzun bir tatilin ardından işlerinin başına döndü. Çağla Şıkel bir marka için çekim yaptı. Çağla Şıkel çekim sırasında dekoltesinin kurbanı oldu. Mini elbisesi ve derin dekoltesiyle hayranlarından tam not alan Şıkel poz verirken göğsünün göründüğünü fark etmedi ve o anları sosyal medyasında paylaştı.

Ünlü manken Çağla Şıkel’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Çağla böyle frikik verdi

Son günlerde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen sunucu Çağla Şıkel bir marka için çekim yaptı. Çağla Şıkel çekim sırasında dekoltesinin kurbanı oldu.

Ünlü manken Çağla Şıkel’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Çağla böyle frikik verdi

Yaz sezonunu Çeşme'de açan ve ev kiralayan sunucu Çağla Şıkel ailesiyle uzun bir tatilin ardından işlerinin başına döndü.

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Ünlü manken Çağla Şıkel’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Çağla böyle frikik verdi

Bir süre önce Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk iddialarına adı karışan Şıkel bu iddiaları yalanlamıştı.

Ünlü manken Çağla Şıkel’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Çağla böyle frikik verdi

Çağla Şıkel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak bir markanın yüzü oldu ve çekimlere katıldı.

Ünlü manken Çağla Şıkel’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Çağla böyle frikik verdi

Üst üste kıyafet değiştiren ve poz veren Şıkel bir elbisesinin ise kurbanı oldu.

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