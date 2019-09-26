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  • Ünlü oyuncu Can Yaman el hareketiyle Yunanistan'ı karıştırdı! Can Yaman'dan Yunan bayrağı önünde tepki çeken hareket!

Ünlü oyuncu el hareketiyle 'ı karıştırdı! Can Yaman'dan Yunan bayrağı önünde tepki çeken hareket!

dizisi ile şöhreti ülke sınırlarını aşan ünlü oyuncu '2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu' seçildiği için 'a gitmiş ve büyük ilgiyle karşılanmıştı.Bir dönem rol aldığı 'Erkenci Kuş' dizisinin gösterildiği SKAI kanalında yayınlanan bir talkşov programına katılan 'ın Akropolis ziyareti sırasında Yunan bayrağı önünde yaptığı orta parmak işareti Yunanistan'ı karıştırdı. Can Yaman'ın kendisini yakından takip eden Yunan basınına yaptığı hareket gündeme bomba gibi düştü. Snob Magazin tarafından yayınlanan fotoğraf sonrası Can Yaman Yunan hayranlarını bir anda karşısına aldı. Son dönemin en beğenilen oyuncularından olan Can Yaman da en çok merak edilen isimlerden. Sosyal medyada 5.4 milyon takipçisi olan Can Yaman, tepki çeken hareketinden sonra internette en çok aratılan isimlerden oldu. bir ailenin oğlu olduğu bilinen Can Yaman'ın aslen nereli olduğu merak edildi. Peki Can Yaman nereli? İşte Can Yaman'ın ve diğer ..

Giriş Tarihi: 26.09.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 10:52
Ünlü oyuncu Can Yaman el hareketiyle Yunanistan'ı karıştırdı! Can Yaman'dan Yunan bayrağı önünde tepki çeken hareket!

dizisi ile şöhreti ülke sınırlarını aşan ünlü oyuncu '2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu' seçildiği için 'a gitmiş ve büyük ilgiyle karşılanmıştı.Bir dönem rol aldığı 'Erkenci Kuş' dizisinin gösterildiği SKAI kanalında yayınlanan bir talkşov programına katılan 'ın Akropolis ziyareti sırasında Yunan bayrağı önünde yaptığı orta parmak işareti Yunanistan'ı karıştırdı. Can Yaman'ın kendisini yakından takip eden Yunan basınına yaptığı hareket gündeme bomba gibi düştü. Snob Magazin tarafından yayınlanan fotoğraf sonrası Can Yaman Yunan hayranlarını bir anda karşısına aldı. Son dönemin en beğenilen oyuncularından olan Can Yaman da en çok merak edilen isimlerden. Sosyal medyada 5.4 milyon takipçisi olan Can Yaman, tepki çeken hareketinden sonra internette en çok aratılan isimlerden oldu. bir ailenin oğlu olduğu bilinen Can Yaman'ın aslen nereli olduğu merak edildi. Peki Can Yaman nereli? İşte Can Yaman'ın ve diğer ..

Ünlü oyuncu Can Yaman el hareketiyle Yunanistan'ı karıştırdı! Can Yaman'dan Yunan bayrağı önünde tepki çeken hareket!

'a giden yakışıklı oyuncu , yoğun ilgiden bunalınca, kendisini çeken Yunan basınına el hareketi yaptı. Fotoğrafı çekilen Can Yaman, Yunanlı hayranları tarafından tepki çekti. İşte Can Yaman'ın o pozu....

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Ünlü oyuncu Can Yaman el hareketiyle Yunanistan'ı karıştırdı! Can Yaman'dan Yunan bayrağı önünde tepki çeken hareket!

Yunan bayrağı önünde yaptığı bu hareketle büyük tepki çekti. Yayınlanan bu fotoğraf sonrası Can Yaman Yunan hayranlarını bir anda karşısına aldı. Son dönemin en beğenilen oyuncularından olan Can Yaman da en çok merak edilen isimlerden. Sosyal medyada 5.4 milyon takipçisi olan Can Yaman, tepki çeken hareketinden sonra internette en çok aratılan isimlerden oldu. bir ailenin oğlu olduğu bilinen Can Yaman'ın aslen nereli olduğu merak edildi. Peki Can Yaman nereli? İşte Can Yaman'ın ve diğer ..

Ünlü oyuncu Can Yaman el hareketiyle Yunanistan'ı karıştırdı! Can Yaman'dan Yunan bayrağı önünde tepki çeken hareket!

DEMET AKALIN

Ünlü oyuncu Can Yaman el hareketiyle Yunanistan'ı karıştırdı! Can Yaman'dan Yunan bayrağı önünde tepki çeken hareket!

DEMET AKALIN KOCAELİ GÖLCÜKLÜ

Ünlü oyuncu Can Yaman el hareketiyle Yunanistan'ı karıştırdı! Can Yaman'dan Yunan bayrağı önünde tepki çeken hareket!

KIVANÇ TATLITUĞ

Ünlü oyuncu Can Yaman el hareketiyle Yunanistan'ı karıştırdı! Can Yaman'dan Yunan bayrağı önünde tepki çeken hareket!

KIVANÇ TATLITUĞ, ADANALI

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