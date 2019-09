Ünlü oyuncu Can Yaman el hareketiyle Yunanistan'ı karıştırdı! Can Yaman'dan Yunan bayrağı önünde tepki çeken hareket!

Erkenci Kuş dizisi ile şöhreti ülke sınırlarını aşan ünlü oyuncu '2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu' seçildiği için Yunanistan'a gitmiş ve büyük ilgiyle karşılanmıştı.Bir dönem rol aldığı 'Erkenci Kuş' dizisinin gösterildiği SKAI kanalında yayınlanan bir talkşov programına katılan Can Yaman'ın Akropolis ziyareti sırasında Yunan bayrağı önünde yaptığı orta parmak işareti Yunanistan'ı karıştırdı. Can Yaman'ın kendisini yakından takip eden Yunan basınına yaptığı hareket gündeme bomba gibi düştü. Snob Magazin tarafından yayınlanan fotoğraf sonrası Can Yaman Yunan hayranlarını bir anda karşısına aldı. Son dönemin en beğenilen oyuncularından olan Can Yaman sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden. Sosyal medyada 5.4 milyon takipçisi olan Can Yaman, tepki çeken hareketinden sonra internette en çok aratılan isimlerden oldu. Göçmen bir ailenin oğlu olduğu bilinen Can Yaman'ın aslen nereli olduğu merak edildi. Peki Can Yaman nereli? İşte Can Yaman'ın ve diğer ünlülerin memleketleri..