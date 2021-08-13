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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Amerika'ya yerleşmişti! Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde!
Giriş Tarihi: 13.08.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 15:36

Ünlü oyuncu Amerika'ya yerleşmişti! Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde!

Türk asıllı Avustralyalı ünlü oyuncu Didem Erol, kendine yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Avustralya'da doğup büyüyen daha sonra ailesiyle Türkiye'ye yerleşen Didem Erol, Avrupa Yakası'ndan Emret Komutanım'a birçok başarılı projede rol almıştı. Bir döneme damga vuran Didem Erol, sürpriz bir kararla Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuk kariyerine Amerika'da devam eden Erol, adını 'Serah Henesey' olarak değiştirdi ve kendine yeni bir hayat kurdu. Didem Erol, dünyaca ünlü oyuncu Eric Roberts ile birlikte kamera karşısına geçti. "The Surprise Visit" adlı gerilim filminde rol alan oyuncu, Juliette adlı karakteri canlandırıyor.

Ünlü oyuncu Amerika’ya yerleşmişti! Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde!

Türk asıllı Avustralyalı oyuncu Didem Erol, dünyaca ünlü oyuncu Eric Roberts ile birlikte kamera karşısına geçti. "The Surprise Visit" adlı gerilim filminde rol alan oyuncu, Juliette adlı karakteri canlandırıyor.

Ünlü oyuncu Amerika’ya yerleşmişti! Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde!

Hürriyet'in haberine göre; Uzun süredir Amerika'da yaşayan Didem Erol, yurtdışına yerleştikten sonra adını Serah Henesey olarak değiştirmiş, kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Türkiye'de "Avrupa Yakası", "Emret Komutanım" gibi sevilen projelerde rol alan oyuncu, şimdilerde bir Amerikan yapımı film için kamera karşısına geçti.

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Ünlü oyuncu Amerika’ya yerleşmişti! Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde!

YILSONUNDA VİZYONDA
Gerilim filmi "The Surprise Visit"te rol alan Henesey, filmde dünyaca ünlü oyuncu Eric Roberts ile başrolü paylaşıyor. Jacqi Vene, Johnny Santiago, Rob Riordan, Tricia Hawn ve Regan Ferrier'in de rol aldığı yapımda Henesey, evine hırsız giren ev sahibi Juliette'i canlandırıyor. Fragmanı kısa süre önce yayınlanan filmin bu yılsonunda vizyona girmesi bekleniyor.

Ünlü oyuncu Amerika’ya yerleşmişti! Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde!

YENİLENDİM, DEĞİŞTİM

Geçen yıl Nathan Cowles ile evlenen Serah Henesey, verdiği bir röportajda şöyle demişti: "Kimse bana Didem demiyor artık. Yenilendim, çok değiştim. Spiritüel eğitim aldım Los Angeles'ta. İçsel bir yolculuğa çıktım. Türkiye'de bize hep söylenen bir şey vardır; 'insan 7'sinde neyse 77'sinde de odur' diye. Oysa değişim mümkün."

Ünlü oyuncu Amerika’ya yerleşmişti! Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde!

Amerika'da Serah Henesey adıyla tanınan Didem Erol, 'The Surprise Visit' adlı gerilim filminde evine hırsız giren Juliette karakterine hayat veriyor.

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