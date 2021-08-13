Ünlü oyuncu Amerika’ya yerleşmişti! Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde!

YENİLENDİM, DEĞİŞTİM

Geçen yıl Nathan Cowles ile evlenen Serah Henesey, verdiği bir röportajda şöyle demişti: "Kimse bana Didem demiyor artık. Yenilendim, çok değiştim. Spiritüel eğitim aldım Los Angeles'ta. İçsel bir yolculuğa çıktım. Türkiye'de bize hep söylenen bir şey vardır; 'insan 7'sinde neyse 77'sinde de odur' diye. Oysa değişim mümkün."