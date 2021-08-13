Ünlü oyuncu Amerika’ya yerleşmişti! Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde!

Türk asıllı Avustralyalı ünlü oyuncu Didem Erol, kendine yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Avustralya'da doğup büyüyen daha sonra ailesiyle Türkiye'ye yerleşen Didem Erol, Avrupa Yakası'ndan Emret Komutanım'a birçok başarılı projede rol almıştı. Bir döneme damga vuran Didem Erol, sürpriz bir kararla Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuk kariyerine Amerika'da devam eden Erol, adını 'Serah Henesey' olarak değiştirdi ve kendine yeni bir hayat kurdu. Didem Erol, dünyaca ünlü oyuncu Eric Roberts ile birlikte kamera karşısına geçti. "The Surprise Visit" adlı gerilim filminde rol alan oyuncu, Juliette adlı karakteri canlandırıyor.