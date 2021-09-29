Ünlü oyuncu Anıl Altan, kızları Lina ve Alin’le sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Mütevazı yaşamları, evlilikleri ve çocuklarıyla herkesin ilgiyle takip ettiği Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda Anıl Altan ile telefonda görüşürken muhabirlerin sorularını cevaplayan Pelin Akil, çocuklarının dadısı olmadığını kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'ın çocuklarla ilgilendiğini söylemişti. Herkesin yakından takip ettiği çiftten yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Anıl Altan'ın kızları Lina ve Alin ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. İşte Anıl Altan'ın kızları Lina ve Alin ile eğlenceli anları…