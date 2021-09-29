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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Anıl Altan, kızları Lina ve Alin’le sosyal medyayı kırdı geçirdi!
Giriş Tarihi: 29.09.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 15:43

Ünlü oyuncu Anıl Altan, kızları Lina ve Alin’le sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Mütevazı yaşamları, evlilikleri ve çocuklarıyla herkesin ilgiyle takip ettiği Pelin Akil ve Anıl Altan çifti sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda Anıl Altan ile telefonda görüşürken muhabirlerin sorularını cevaplayan Pelin Akil, çocuklarının dadısı olmadığını kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'ın çocuklarla ilgilendiğini söylemişti. Herkesin yakından takip ettiği çiftten yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Anıl Altan'ın kızları Lina ve Alin ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. İşte Anıl Altan'ın kızları Lina ve Alin ile eğlenceli anları…

Ünlü oyuncu Anıl Altan, kızları Lina ve Alin’le sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Pelin Akil ile Anıl Altan 2016'da nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Anıl Altan, kızları Lina ve Alin’le sosyal medyayı kırdı geçirdi!

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

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Ünlü oyuncu Anıl Altan, kızları Lina ve Alin’le sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda Anıl Altan ile telefonda görüşürken muhabirlerin sorularını cevaplayan Pelin Akil, çocuklarının dadısı olmadığını kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'ın çocuklarla ilgilendiğini söylemişti.

Ünlü oyuncu Anıl Altan, kızları Lina ve Alin’le sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Son yaz tatillerini yapmak üzere Belek'e giden çifte "Üçüncü bebeği istiyor musunuz?" sorusu sorulmuştu.

Ünlü oyuncu Anıl Altan, kızları Lina ve Alin’le sosyal medyayı kırdı geçirdi!

Pelin Akil bu soruyu "Hem 'Evet', hem 'Hayır'. Çünkü ya yine ikiz gelirse diye düşünüyorum. Tabii ki, bu işler nasip kısmet." sözleriyle cevaplamıştı.

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