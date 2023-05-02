Ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti!

Oyuncu Bade İşçil, Boğaz kıyısında yürüyüşe çıktı. Tam 10 kilometre adım attı. Her geçtiği yerde pislik yığınları görünce çıldırdı: Böyle bir şey olamaz. Dayanamadım çöpleri topladım. Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Bade İşçil, Boğaz'da köpeğini yürüyüşe çıkardı. Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncu, karşılaştığı manzara karşısında sinirlendi. Etrafa bırakılan çöpler ve balık tutanların bıraktığı kancalı misinaları görünce kendini tutamayan oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaparak kirliliğe sitem etti. Deniz kenarına bırakılan çöplerin fotoğrafını yayınlayarak, ''İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor. Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın'' ifadelerini kullandı. 'ÇÖPLER DENİZE, SAVRULUYOR' Paylaşımlarına devam eden İşçil, ''Bu atılan çöpler denize, yollara savruluyor. Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan. O da bir vatandaş'' sitemini sürdürdü. Yürüyüş yaparken karşısına çıkan kancalı misinaları toplayarak örnek bir davranışa imza atan oyuncu, 'Hele ki balık tutan arkadaşlardan rica ediyorum, ne olur dolanan kancalı misinalarınızı, çöpe bile atarken paketlemeniz gerekirken, yollara atmayın. Ben bugün yol boyunca toplayıp çöpe attım'' dedi.