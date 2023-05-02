Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 09:53

Ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti!

Bade İşçil, Boğaz'da köpeğini yürüyüşe çıkardığı esnada etraftaki çöpleri görünce isyan etti. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan İşçil, herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya davet etti.

Ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti!

Oyuncu Bade İşçil, Boğaz kıyısında yürüyüşe çıktı. Tam 10 kilometre adım attı. Her geçtiği yerde pislik yığınları görünce çıldırdı: Böyle bir şey olamaz. Dayanamadım çöpleri topladım.

Ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti!

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Bade İşçil, Boğaz'da köpeğini yürüyüşe çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti!

Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncu, karşılaştığı manzara karşısında sinirlendi. Etrafa bırakılan çöpler ve balık tutanların bıraktığı kancalı misinaları görünce kendini tutamayan oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaparak kirliliğe sitem etti.

Ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti!

Deniz kenarına bırakılan çöplerin fotoğrafını yayınlayarak, ''İstanbul Boğazı harika. Hafta sonu hava da güzel olunca tıklım tıklım oluyor. Hakkımızdır Boğaz havası almak, keyifle manzarayı seyretmek, yürümek, koşmak, balık tutmak. Ama ne olur çöpünüze sahip çıkın'' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Bade İşçil isyan etti!

'ÇÖPLER DENİZE, SAVRULUYOR'

Paylaşımlarına devam eden İşçil, ''Bu atılan çöpler denize, yollara savruluyor. Hepinizin pisliğini temizlemeye çalışan da bir insan. O da bir vatandaş'' sitemini sürdürdü.

SON DAKİKA