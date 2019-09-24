Ünlü oyuncu Hande Erçel'i tanımak imkansız! Hande Erçel adım adım başka birine dönüştü...

Ünlü oyuncu Hande Erçel 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında ikinci olmuş tescilli bir güzel. Markaların adeta peşinden koştuğu güzel oyuncu sosyal medyada da en çok merak edilen ünlülerden. Hem güzelliğiyle hem oyunculuğuyla hem de oyuncu Merve Boluğur'un eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğiyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel değişimi ile de dikkat çekiyor. Hande Erçel'in takipçileri adeta onun adım adım başka birine dönüşmesini izliyor. Yaptırdığı estetiklerle gündem olan Hande Erçel neredeyse bambaşka birine dönüştü. Oyunculuğa başladığı yıllardan oldukça farklı görünen Hande Erçel'in hayranları bu konuyu eleştirmeye başladılar. Instagram'da 10.8 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in yaptığı paylaşımlarına hayranlarından "Hande nerede?, "Yeter artık değişme" gibi yorumlar geliyor. Henüz 25 yaşında olan genç oyuncu Hande Erçel daha ne kadar değişir bilinmez ama tescillenen güzelliği ile şuanki hali arasında dağlar kadar fark var... İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin estetiksiz halleri...