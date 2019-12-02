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  • Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu imajını tazelemişti... İrem Helvacıoğlu'nun son hali de çok beğenildi!

Ünlü oyuncu imajını tazelemişti... de çok beğenildi!

ekranlarında 64 bölüm yayınlanan ve seyircinin gönlüne taht kuran Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe (Tahir) ve Nefes karakterine hayat veren 'nu kariyerlerinin zirvesine çıkaran Sen Anlat Karadeniz kendine yakışır bir finalle ekranlara veda etti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile ünü ülke sınırlarını aşan İrem Helvacıoğlu dizinin final yapmasının ardından imajını tazelemişti. Sosyal medyada da oldukça sevilen ve takip edilen 'nun son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İrem Helvacıoğlu 'nin Aralık ayının kapağına yeni görünümü ile poz verdi. İrem Helvacıoğlu'nun yeni imajını takipçileriçok beğendi. İşte unutulmayacak diziler arasında yerini alan Sen Anlat Karadeniz'in naif ve güçlü kadın figürü Nefes'e hayat veren ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 07:06 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 07:17
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu imajını tazelemişti... İrem Helvacıoğlu'nun son hali de çok beğenildi!

ekranlarında 64 bölüm yayınlanan ve seyircinin gönlüne taht kuran Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe (Tahir) ve Nefes karakterine hayat veren 'nu kariyerlerinin zirvesine çıkaran Sen Anlat Karadeniz kendine yakışır bir finalle ekranlara veda etti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile ünü ülke sınırlarını aşan İrem Helvacıoğlu dizinin final yapmasının ardından imajını tazelemişti. Sosyal medyada da oldukça sevilen ve takip edilen 'nun son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İrem Helvacıoğlu 'nin Aralık ayının kapağına yeni görünümü ile poz verdi. İrem Helvacıoğlu'nun yeni imajını takipçileriçok beğendi. İşte unutulmayacak diziler arasında yerini alan Sen Anlat Karadeniz'in naif ve güçlü kadın figürü Nefes'e hayat veren ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu imajını tazelemişti... İrem Helvacıoğlu'nun son hali de çok beğenildi!

FAHRİYE EVCEN

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu imajını tazelemişti... İrem Helvacıoğlu'nun son hali de çok beğenildi!
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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu imajını tazelemişti... İrem Helvacıoğlu'nun son hali de çok beğenildi!

EMINA JAHOVIC

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu imajını tazelemişti... İrem Helvacıoğlu'nun son hali de çok beğenildi!
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu imajını tazelemişti... İrem Helvacıoğlu'nun son hali de çok beğenildi!

FİLİZ AKIN

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu imajını tazelemişti... İrem Helvacıoğlu'nun son hali de çok beğenildi!
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