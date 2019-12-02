Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu imajını tazelemişti... İrem Helvacıoğlu'nun son hali de çok beğenildi!

Atv ekranlarında 64 bölüm yayınlanan ve seyircinin gönlüne taht kuran Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz günlerde final yapmıştı. Başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe (Tahir) ve Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nu kariyerlerinin zirvesine çıkaran Sen Anlat Karadeniz kendine yakışır bir finalle ekranlara veda etti. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile ünü ülke sınırlarını aşan Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu dizinin final yapmasının ardından imajını tazelemişti. Sosyal medyada da oldukça sevilen ve takip edilen Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İrem Helvacıoğlu Cosmopolitan Dergisi'nin Aralık ayının kapağına yeni görünümü ile poz verdi. İrem Helvacıoğlu'nun yeni imajını takipçileriçok beğendi. İşte unutulmayacak diziler arasında yerini alan Sen Anlat Karadeniz'in naif ve güçlü kadın figürü Nefes'e hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...