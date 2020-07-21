Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un annesi güzelliği ile hayran bıraktı! İşte Merve Boluğur'un çok benzetildiği annesi Nehra Boluğur...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'u ilk tanıdığımızda Acemi Cadı dizisinde genç bir yetenekti. Sonrasında birçok dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir ekranlardan uzak ama sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer ediniyor. Şu sıralar tatilde olan Merve Boluğur güneşin keyfini çıkarırken bikinili paylaşımlarıyla da hayranlarını ihmal etmiyor. Paylaşımlarına beğeni yağan genç oyuncu Merve Boluğur'un Instagram'ında annesini görenler oldukça şaşırıyor. Genç ve fit görünüme sahip bir annesi olan Merve Boluğur'un hayranları anne kıza övgüler yağdırıyor. Merve Boluğur fazlaca zaman geçirdiği annesi Nehra Boluğur ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte güzelliği ile dikkat çeken Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...