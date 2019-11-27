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  • Ünlü oyuncu Miray Daner estetik mi yaptırdı? Miray Daner'in değişimi geceye damga vurdu!

Ünlü oyuncu estetik mi yaptırdı? geceye damga vurdu!

Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda kendi gibi oyuncu sevgilisi ile olan birlikteliğine noktayı koymuş magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Sonrasında Kubilay Aka'nın adı farklı isimlerle anılmıştı. Eski çiftin tekrar birleşecekleri konuşulsa da Miray Daner katıldığı bir gecede "Yalnızlığa devam mı?" sorusuna "Evet, iyiyim böyle" yanıtını verdi. Güzel oyuncu Miray Daner'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Miray Daner'in çenesi olduğundan saha sivri, yanakları ise '' yaptıran ünlülerin yanakları gibi gözüküyordu. Bu durum akıllara 'Miray Daner estetik mi yaptırdı?' sorularını getirdi. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 12:44
Ünlü oyuncu Miray Daner estetik mi yaptırdı? Miray Daner'in değişimi geceye damga vurdu!

Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda kendi gibi oyuncu sevgilisi ile olan birlikteliğine noktayı koymuş magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Sonrasında Kubilay Aka'nın adı farklı isimlerle anılmıştı. Eski çiftin tekrar birleşecekleri konuşulsa da Miray Daner katıldığı bir gecede "Yalnızlığa devam mı?" sorusuna "Evet, iyiyim böyle" yanıtını verdi. Güzel oyuncu Miray Daner'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Miray Daner'in çenesi olduğundan saha sivri, yanakları ise '' yaptıran ünlülerin yanakları gibi gözüküyordu. Bu durum akıllara 'Miray Daner estetik mi yaptırdı?' sorularını getirdi. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Miray Daner estetik mi yaptırdı? Miray Daner'in değişimi geceye damga vurdu!

EBRU YAŞAR

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Ünlü oyuncu Miray Daner estetik mi yaptırdı? Miray Daner'in değişimi geceye damga vurdu!
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Ünlü oyuncu Miray Daner estetik mi yaptırdı? Miray Daner'in değişimi geceye damga vurdu!

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Ünlü oyuncu Miray Daner estetik mi yaptırdı? Miray Daner'in değişimi geceye damga vurdu!
Ünlü oyuncu Miray Daner estetik mi yaptırdı? Miray Daner'in değişimi geceye damga vurdu!

FAHRİYE EVCEN

Ünlü oyuncu Miray Daner estetik mi yaptırdı? Miray Daner'in değişimi geceye damga vurdu!
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