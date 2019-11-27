Ünlü oyuncu Miray Daner estetik mi yaptırdı? Miray Daner'in değişimi geceye damga vurdu!

Genç oyuncu Miray Daner geçtiğimiz aylarda kendi gibi oyuncu sevgilisi Kubilay Aka ile olan birlikteliğine noktayı koymuş magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Sonrasında Kubilay Aka'nın adı farklı isimlerle anılmıştı. Eski çiftin tekrar birleşecekleri konuşulsa da Miray Daner katıldığı bir gecede "Yalnızlığa devam mı?" sorusuna "Evet, iyiyim böyle" yanıtını verdi. Güzel oyuncu Miray Daner'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Miray Daner'in çenesi olduğundan saha sivri, yanakları ise 'Hollywood yanağı' yaptıran ünlülerin yanakları gibi gözüküyordu. Bu durum akıllara 'Miray Daner estetik mi yaptırdı?' sorularını getirdi. İşte Miray Daner'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...