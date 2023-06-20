Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:12
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
07:17
Ünlü oyuncu Özgür Özberk'e trafikte maganda dayağı! Özgür Özberk yaşadığı dehşeti anlattı!
Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin, Yaralı Kuşlar, Erkenci Kuş ve Yasal Elma gibi dizilerde rol alan ğnlğ oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından feci şekilde darbedildi. Oyuncu Özgür Özberk, önceki gün yaya geçidine hızlı giren araca "Kardeşim dikkat etsene" dediği için trafik magandasından dayak yedi. Özgür Özberk, hastaneden paylaştığı karesi ile yaşadığı olayı anlattı.