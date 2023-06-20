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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Özgür Özberk'e trafikte maganda dayağı! Özgür Özberk yaşadığı dehşeti anlattı!
Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 07:17

Ünlü oyuncu Özgür Özberk'e trafikte maganda dayağı! Özgür Özberk yaşadığı dehşeti anlattı!

Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin, Yaralı Kuşlar, Erkenci Kuş ve Yasal Elma gibi dizilerde rol alan ğnlğ oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından feci şekilde darbedildi. Oyuncu Özgür Özberk, önceki gün yaya geçidine hızlı giren araca "Kardeşim dikkat etsene" dediği için trafik magandasından dayak yedi. Özgür Özberk, hastaneden paylaştığı karesi ile yaşadığı olayı anlattı.

İLKER GEZİCİ
Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e trafikte maganda dayağı! Özgür Özberk yaşadığı dehşeti anlattı!

Oyuncu Özgür Özberk, önceki gün yaya geçidine hızlı giren araca "Kardeşim dikkat etsene" dediği için feci şekilde darbedildi.

Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e trafikte maganda dayağı! Özgür Özberk yaşadığı dehşeti anlattı!

Yaşadığı dehşet sonrası hastaneden karesini paylaşan Özberk, "Yerde kafama tekme yedim, kaldırıma kafamı çarptım...

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Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e trafikte maganda dayağı! Özgür Özberk yaşadığı dehşeti anlattı!

Şansa yaşıyoruz. İnsanlarda vicdan problemi var" dedi.

Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e trafikte maganda dayağı! Özgür Özberk yaşadığı dehşeti anlattı!

Olay sonrası aldığı darbe nedeniyle boyunluk takmaya başlayan Özberk, "Siz siz olun gözünüzü dört açın, gereksiz tartışmalara girmeyin" dedi.

Ünlü oyuncu Özgür Özberk’e trafikte maganda dayağı! Özgür Özberk yaşadığı dehşeti anlattı!

Özberk, kendisini darp eden şahıstan şikayetçi oldu.

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