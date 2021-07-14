Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya muradına erdi! 4 yıl sonra amacına ulaştı...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemin en popüler isimlerinden biri. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, şimdilerde yeniden okullu olmaya hazırlanıyor. 2017'de dizi çekimlerinin yoğunluğu nedeniyle üniversite giriş sınavını kaçıran Serenay Sarıkaya, 4 yıl sonra amacına ulaştı. 26-27 Haziran'da yapılan sınava bu kez girmeyi başardı. Sanat tarihi okumak isteyen oyuncu, "Türkiye'de de, yurtdışında da okuyabilirim" dedi. Sonuçlar ağustos ayında açıklanacak.