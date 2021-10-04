Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı… Hiç çıkarmıyor!
Giriş Tarihi: 04.10.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 09:45

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı… Hiç çıkarmıyor!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Tamer Karadağlı'nın ilginç bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Evde ayakkabılarıyla dolaşan Tamer Karadağlı, sadece banyoya gireceği zaman ve yatağa gireceği anlarda ayakkabısını çıkartıyor. Bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşayan Tamer Karadağlı, ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan döndüğü öğrenildi. Ayak görmekten hoşlanmayan 54 yaşındaki Karadağlı, parmak arası terliklere de asla tahammül edemiyor.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı… Hiç çıkarmıyor!

Taş fırın erkeği Haluk rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın ilginç bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Ayak görmekten hoşlanmadığı söylenen oyuncunun, kendi ayakkabılarını da sadece yatarken ve banyo yaparken çıkardığı söyleniyor.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı… Hiç çıkarmıyor!

Hürriyet'in haberine göre; Tamer Karadağlı, ayakkabısını çıkartmasını isteyen arkadaşlarının da kapısından geri dönüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı… Hiç çıkarmıyor!

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tamer Karadağlı'nın bir ayakkabı takıntısı olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı… Hiç çıkarmıyor!

2 YER DIŞINDA AYAKKABILARINI HİÇ ÇIKARMIYOR

Evde ayakkabılarıyla dolaşan oyuncu, sadece banyoya gireceği zaman ve yatağa gireceği anlarda ayakkabısını çıkartıyor. Bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşayan Karadağlı, ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan döndüğü öğrenildi.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı… Hiç çıkarmıyor!

Ayak görmekten hoşlanmayan 54 yaşındaki Karadağlı, parmak arası terliklere de asla tahammül edemiyor.

SON DAKİKA