Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı… Hiç çıkarmıyor!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Tamer Karadağlı'nın ilginç bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Evde ayakkabılarıyla dolaşan Tamer Karadağlı, sadece banyoya gireceği zaman ve yatağa gireceği anlarda ayakkabısını çıkartıyor. Bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşayan Tamer Karadağlı, ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan döndüğü öğrenildi. Ayak görmekten hoşlanmayan 54 yaşındaki Karadağlı, parmak arası terliklere de asla tahammül edemiyor.