Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti! ‘Kilolu insanlar aşık olamaz mı?’

Son olarak Sefirin Kızı dizisinde izlediğimiz, özel hayatıyla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Oyunculuğa başladığında 140 kilo olan Uraz Kaygılaroğlu, sektörde fiziksel ayrımcılık yapıldığını söyledi. Uraz Kaygılaroğlu'nun sözleri magazin gündemine damga vurdu. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışmayı da gündeme getirmiş oldu. Oyuncu, "Kiloluysan başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka seyirci kalıyorsun. Kilolu insanlar âşık olamaz mı?" dedi.