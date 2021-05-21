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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti! ‘Kilolu insanlar aşık olamaz mı?’
Giriş Tarihi: 21.05.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 14:29

Ünlü oyuncu sektörün dayattığı güzellik algısına etti! ‘Kilolu insanlar aşık olamaz mı?’

Son olarak dizisinde izlediğimiz, özel hayatıyla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu , katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Oyunculuğa başladığında 140 olan Uraz Kaygılaroğlu, sektörde fiziksel ayrımcılık yapıldığını söyledi. Uraz Kaygılaroğlu'nun sözleri magazin gündemine damga vurdu. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışmayı da gündeme getirmiş oldu. Oyuncu, "Kiloluysan başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka seyirci kalıyorsun. Kilolu insanlar âşık olamaz mı?" dedi.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti! ‘Kilolu insanlar aşık olamaz mı?’

, "İbrahim Selim ile Bu Gece"nin bu haftaki konuğu oldu. Aile hayatının küçük yaştan itibaren kadınların yoğunlukta olduğu bir şekilde geçtiğini anlatan ünlü oyuncu, Tarık Akan'la ilgili hayalini paylaştı: "Bizim ailede iyi bir erkek figürü yoktu ne yazık ki, o yüzden hep kadınların arasında geçti çocukluluğum diyebilirim, halalarım, teyzelerim, babaannem, anneannem...

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti! ‘Kilolu insanlar aşık olamaz mı?’

Çocukken Tarık Akan'ın başrolde dayı olarak yer aldığı 'Sevgili Dayım' diye bir film vardı. O filmi izleyip 'vay be böyle dayı yeğen ilişkileri de olabiliyormuş' demek ki diye düşündüğümü hatırlıyorum. O zamanlar Tarık Akan'ın dayım olmasını bile istemiştim hatta."

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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti! ‘Kilolu insanlar aşık olamaz mı?’

SEKTÖRDE FİZİKSEL AYRIMCILIK VAR

Sektörün içerisinde yaşanan fiziksel ayrımcılıklardan duyduğu rahatsızlığı da ifade eden oyuncu, "Kilolu oyunculara ne yazık ki sektörde şans verilmiyor.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti! ‘Kilolu insanlar aşık olamaz mı?’

Belirli bir kilonun üzerindeysen başrol oyuncusunun en yakın arkadaşı olup onun yaşadığı aşka seyirci olmak ve imrenerek bakmaktan başka bir rol düşmüyor sana. Bu bana gerçekçi gelmiyor.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sektörün dayattığı güzellik algısına isyan etti! ‘Kilolu insanlar aşık olamaz mı?’

Hayat çeşitlilikleriyle güzel sonuçta, belirli bir kilonun üzerindeki insanlar âşık olamaz mı? Mesela bunu izleyemez miyiz biz? Mesela yurtdışında sektörün dinamiğinde böyle bir ayrımcılık yok. Ama ülkemizde ne yazık ki durum hâlâ aynı" diye konuştu.

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