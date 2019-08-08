Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu incecik kaldı! İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun değişimi ve yeni imajı!

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Birçok dizi ve filmde yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu'nu görenler tanımakta gerçekten zorlanıyor. Doktorlar dizisinde gestapo lakaplı doktor Fikret karakterine hayat verirken oldukça kilolu olarak bildiğimiz oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu geçirdiği operasyon sonrası hızla zayıfladı oldukça farklı bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada takipçileri ile paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağan Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya düştü. 44 yaşındaki oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu imajını da yenileyerek saçlarını sarıya boyattı. Ev halini esprili bir şekilde takipçileriyle paylaşan Ceren Bozoğlu, giydiği dekolteli bluzla de dikkatleri üzerine çekti. Verdiği kilolar sonrasında bambaşka bir görüntüye kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Başarılı oyuncunun paylaşımlarındaki cesur seçimleri de takipçilerinden tam not aldı. İşte ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun zayıf hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayan ünlü isimler...