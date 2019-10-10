Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'in kız kardeş Derya Beşerler güzel fiziği ile büyüledi! İşte kardeş olduklarını duyanların şaşırdığı Zeynep Beşerler ve Derya Beşerler...

Bir dönemin en çok aranılan ismi güzel oyuncu Zeynep Beşerler'in kız kardeşi de ünlü bir oyuncu. Duyanların çok şaşırdığı oyuncu kardeşler Zeynep Beşerler ve Derya Beşerler benzerlikleri ile de dikkat çekiyor. Geçmişte birçok dizide yer almış olan Zeynep Beşerler bir süredir oğlu Kerem ile ilgileniyor. Arka Sokaklar ve son olarak Aşk ve Ceza dizilerinde izlediğimiz Zeynep Beşerler'in kız kardeşinin de kendi gibi oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Zeynep Beşerler'in kız kardeşi Derya Beşerler şuanda Kuzgun dizisinde Seda karakterine kayat veriyor. Öncesinde Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer alan Derya Beşerler düzgün fiziği ve ablasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Derya Beşerler Gripin grubunun vokalisti Birol Namoğlu ile evlidir. Başarılı oyuncu son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı spor fotoğrafları ile ilgi odağı oldu. Zeynep Beşerler'in kardeşi Derya Beşerler'in paylaşımına beğeni yağdı. İşte Zeynep Beşerler'in kız kardeşi Derya Beşerler ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...