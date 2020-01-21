Ünlü rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi görenler tanımakta zorlandı... Rapçi Fuat Ergin zayıf hali ile şaşırttı!

Rap severlerin yakından tanıdığı ünlü isim Fuat Ergin son hali ile oldukça şaşırttı. Uzun zamandır Almanya'da yaşayan Rap'çi Fuat Ergin verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. Fuat Ergin'in zayıflamasının ardında ise mide ameliyatı yatıyor. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, "Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin" dedi. Ünlü rapçi Fuat Ergin'i zayıf halı ile görenler tanımakta zorlanıyor. Sosyal medya hesabından İşte rapçi Fuat Ergin'in son hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayan ünlü isimler...