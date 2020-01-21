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  • Ünlü rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi görenler tanımakta zorlandı... Rapçi Fuat Ergin zayıf hali ile şaşırttı!

63 görenler tanımakta zorlandı... zayıf hali ile şaşırttı!

Rap severlerin yakından tanıdığı ünlü isim son hali ile oldukça şaşırttı. Uzun zamandır 'da yaşayan Rap'çi Fuat Ergin verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. Fuat Ergin'in zayıflamasının ardında ise mide ameliyatı yatıyor. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, "Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin" dedi. Ünlü 'i zayıf halı ile görenler tanımakta zorlanıyor. Sosyal medya hesabından İşte rapçi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 12:22
Ünlü rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi görenler tanımakta zorlandı... Rapçi Fuat Ergin zayıf hali ile şaşırttı!

Rap severlerin yakından tanıdığı ünlü isim son hali ile oldukça şaşırttı. Uzun zamandır 'da yaşayan Rap'çi Fuat Ergin verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. Fuat Ergin'in zayıflamasının ardında ise mide ameliyatı yatıyor. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, "Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin" dedi. Ünlü 'i zayıf halı ile görenler tanımakta zorlanıyor. Sosyal medya hesabından İşte rapçi ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi görenler tanımakta zorlandı... Rapçi Fuat Ergin zayıf hali ile şaşırttı!

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Ünlü rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi görenler tanımakta zorlandı... Rapçi Fuat Ergin zayıf hali ile şaşırttı!
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Ünlü rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi görenler tanımakta zorlandı... Rapçi Fuat Ergin zayıf hali ile şaşırttı!

Cengiz Kurtoğlu

Ünlü rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi görenler tanımakta zorlandı... Rapçi Fuat Ergin zayıf hali ile şaşırttı!
Ünlü rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi görenler tanımakta zorlandı... Rapçi Fuat Ergin zayıf hali ile şaşırttı!

Pelin Öztekin

Ünlü rapçi Fuat Ergin 63 kilo verdi görenler tanımakta zorlandı... Rapçi Fuat Ergin zayıf hali ile şaşırttı!
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