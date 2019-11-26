Ünlü sanatçı Umut Akyürek'in ortaya çıkan eski fotoğrafları olay oldu! İşte Umut Akyürek'in değişiminin belgesi olan eski halleri...

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline geldi. Umut Akyürek'in son hali hayranlarını ikiye böldü. Kimi hayranı değişimini çok beğenip Umut Akyürek'i Angelina Jolie'ye benzetti, kimi hayranı ise "Yeter artık eski güzelliğinden hiçbir şey kalmadı" yorumunda bulundu. 46 yaşında olan Umut Akyürek'in yaptığı paylaşımlarda özellikle aşırı filtre kullanması da eleştirilere sebep oldu. 14 yaşında Melek Bal Ertuğrul adında bir kız çocuğu annesi olan Umut Akyürek'in eski fotoğrafları ise sanatçının değişiminin belgesi gibi. İşte Umut Akyürek'in estetiği abartmadığı yıllardaki halleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...