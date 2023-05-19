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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan güzel eşi ile ortaya çıktı! Ayhan Aşan hastalığını açıkladı: Beklemediğim bir şeydi...
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 11:24

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan güzel eşi ile ortaya çıktı! Ayhan Aşan hastalığını açıkladı: Beklemediğim bir şeydi...

Uzun bir süredir magaz,nden uzak olan Ayhan Aşan son olarak güzel eşi Ayla Aşan ile Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Ayhan Aşan yakın zamanda geçirdiği ameliyattan bahsetti ve sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Eski eşini koronavirüsten kaybettiğini söyleyen Ayhan Aşan otizimli oğlu ile görüşemedikleri dönemleri telafi ettiklerini de vurguladı. Ayhan Aşan'ın eşi Alya Aşan'ın tarzı ve güzelliği dikkat çekti. İşte Ayhan Aşan'ın samimi açıklamaları...

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan güzel eşi ile ortaya çıktı! Ayhan Aşan hastalığını açıkladı: Beklemediğim bir şeydi...

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan, geçtiğimiz gün eşi Ayla Aşan ile Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan güzel eşi ile ortaya çıktı! Ayhan Aşan hastalığını açıkladı: Beklemediğim bir şeydi...

Basın mensuplarıyla konuşmayı ihmal etmeyen müzisyen, tiroid ameliyatı olduğunu söyleyerek; şu ifadeleri kullandı:

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Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan güzel eşi ile ortaya çıktı! Ayhan Aşan hastalığını açıkladı: Beklemediğim bir şeydi...

Çalışmalarımıza ameliyat yüzünden ara verdik. Bayram itibarıyla işlerime başlıyorum.

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan güzel eşi ile ortaya çıktı! Ayhan Aşan hastalığını açıkladı: Beklemediğim bir şeydi...

Bayramda büyük ihtimalle Batum, daha sonra Kıbrıs ve Almanya sahnelerim olacak. Ani bir ameliyat oldu. Beklemediğim bir şeydi. Check-Up yaptırdıktan sonra ortaya çıktı. 2-3 cm'lik kitleydi. Acil olarak aldırdık.

Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan güzel eşi ile ortaya çıktı! Ayhan Aşan hastalığını açıkladı: Beklemediğim bir şeydi...

Aşan, "Meslek hastalığı mı?" sorusuna, "Evet. Ama şu an çok iyiyim. Sanat hayatımda 30 sene oldu" yanıtını verdi.

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