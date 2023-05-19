Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:02
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
11:24
Ünlü şarkıcı Ayhan Aşan güzel eşi ile ortaya çıktı! Ayhan Aşan hastalığını açıkladı: Beklemediğim bir şeydi...
Uzun bir süredir magaz,nden uzak olan Ayhan Aşan son olarak güzel eşi Ayla Aşan ile Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Ayhan Aşan yakın zamanda geçirdiği ameliyattan bahsetti ve sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Eski eşini koronavirüsten kaybettiğini söyleyen Ayhan Aşan otizimli oğlu ile görüşemedikleri dönemleri telafi ettiklerini de vurguladı. Ayhan Aşan'ın eşi Alya Aşan'ın tarzı ve güzelliği dikkat çekti. İşte Ayhan Aşan'ın samimi açıklamaları...