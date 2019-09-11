Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü! İşte ünlülerin şaşırtan ayakkabı numaraları…

Podyumda, sahnede her zaman şık ve bakımlı gördüğümüz ünlülerin birçok özelliği şaşırtıyor. Son zamanların en çok merak edilen konuların başında ise ünlülerin ayakkabı numaraları geliyor. Hangi ünlü kaç numara ayakkabı giyiyor? Hangi ünlünün ayakkabı numarası daha büyük? Sosyal medya üzerinden yaptığı her paylaşımı konuşulan ve doğal hareketleriyle dikkat çeken Demet Akalın'ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü. Şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı ayaklarını paylaşmaktan çekinmiyor. Peki ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın ayakkabı numarası kaç? İşte Demet Akalın ve diğer ünlülerin ayakkabı numaraları…