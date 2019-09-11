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  • Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü! İşte ünlülerin şaşırtan ayakkabı numaraları…

Ünlü şarkıcı ’ın numarası hayrete düşürdü! İşte şaşırtan ayakkabı numaraları…

Podyumda, sahnede her zaman şık ve bakımlı gördüğümüz birçok özelliği şaşırtıyor. Son zamanların en çok merak edilen konuların başında ise geliyor. Hangi ünlü kaç numara giyiyor? Hangi ünlünün ayakkabı numarası daha büyük? Sosyal medya üzerinden yaptığı her paylaşımı konuşulan ve doğal hareketleriyle dikkat çeken 'ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü. Şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı ayaklarını paylaşmaktan çekinmiyor. Peki ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın ayakkabı numarası kaç? İşte Demet Akalın ve diğer ünlülerin ayakkabı numaraları…

Giriş Tarihi: 11.09.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 07:08
Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü! İşte ünlülerin şaşırtan ayakkabı numaraları…

Podyumda, sahnede her zaman şık ve bakımlı gördüğümüz birçok özelliği şaşırtıyor. Son zamanların en çok merak edilen konuların başında ise geliyor. Hangi ünlü kaç numara giyiyor? Hangi ünlünün ayakkabı numarası daha büyük? Sosyal medya üzerinden yaptığı her paylaşımı konuşulan ve doğal hareketleriyle dikkat çeken 'ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü. Şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı ayaklarını paylaşmaktan çekinmiyor. Peki ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın ayakkabı numarası kaç? İşte Demet Akalın ve diğer ünlülerin ayakkabı numaraları…

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü! İşte ünlülerin şaşırtan ayakkabı numaraları…

HANDE YENER: 38

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü! İşte ünlülerin şaşırtan ayakkabı numaraları…

HADİSE: 39

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü! İşte ünlülerin şaşırtan ayakkabı numaraları…

ŞEYMA SUBAŞI: 38

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü! İşte ünlülerin şaşırtan ayakkabı numaraları…

DİDEM TASLAN: 39

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ÖZGÜL KAVRUK: 39

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın ayakkabı numarası hayrete düşürdü! İşte ünlülerin şaşırtan ayakkabı numaraları…

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