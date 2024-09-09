Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül şimdilerde 24 yaşında güzel bir genç kız. İpek Açar, sosyal medyadan zaman zaman çocuklarıyla paylaşımlar yapıyor. Son olarak oğlu Ömer ve eşi Alper Kömürcü ile bir paylaşım yapan İpek Açar, oğlu Ömer'in yüzünü ilk kez gösterdi.