Giriş Tarihi: 09.09.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
07:36
Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"
Ünlü şarkıcı İpek Açar'ın oğlu Ömer'e "Maşallah" yorumları yağdı… İkinci kez anne olan İpek Açar, eşi Alper Kömürcü ve oğlu Ömer'le bir fotoğrafını paylaştı. Oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Açar, ailesiyle mutluluk pozu verdi. İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül isminde bir kızı var. 48 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz aylarda annelik duygusunu bir kez daha tattı. Ünlü müzisyen Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, aileye güzel bir enerji getirdi. Minik Ömer'i görün takipçiler "Babasının kopyası" yorumları yaptı.