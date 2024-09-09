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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"
Giriş Tarihi: 09.09.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 07:36

Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ünlü şarkıcı İpek Açar'ın oğlu Ömer'e "Maşallah" yorumları yağdı… İkinci kez anne olan İpek Açar, eşi Alper Kömürcü ve oğlu Ömer'le bir fotoğrafını paylaştı. Oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Açar, ailesiyle mutluluk pozu verdi. İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül isminde bir kızı var. 48 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz aylarda annelik duygusunu bir kez daha tattı. Ünlü müzisyen Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, aileye güzel bir enerji getirdi. Minik Ömer'i görün takipçiler "Babasının kopyası" yorumları yaptı.

Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının kopyası

Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül şimdilerde 24 yaşında güzel bir genç kız. İpek Açar, sosyal medyadan zaman zaman çocuklarıyla paylaşımlar yapıyor. Son olarak oğlu Ömer ve eşi Alper Kömürcü ile bir paylaşım yapan İpek Açar, oğlu Ömer'in yüzünü ilk kez gösterdi.

Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının kopyası

İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü görenler adeta büyüleniyor. 24 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.

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Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının kopyası

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar, fırsat buldukça kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının kopyası

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oluyor.

Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! Babasının kopyası

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.

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