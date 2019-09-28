Ünlü şarkıcı Nilüfer'in makyajsız hali yok artık dedirtti! Nilüfer'i görenler tanıyamadı!

Usta sanatçı Nilüfer adeta yıllara meydan okuyor. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Nilüfer güçlü sesi ile Türk müziğinin unutulmayacak isimlerinden. Nilüfer, özellikle usta sanatçı Kayahan'ın şarkılarına kattığı eşsiz yorumlarla 7'den 70'e herkesin tanıdığı sanatçılardan. 64 yıl yaşındaki Nilüfer, 1972 yılındaki ilk 45liğinin ardından, 1973'te "Dünya Dönüyor" ile asıl çıkışını yakaladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı her halini hayranlarıyla paylaşıyor. Sahne paylaşımlarının yanı sıra özel hayatından kesitleri de paylaşmaktan çekinmeyen Nilüfer'in özellikle makyajsız hali hayranlarını çok şaşırttı. Sahnedeki halinden çok farklı görünen Nilüfer'in paylaşımlarına "sen her halinle ayrı güzelsin" yorumları yapıldı. İşte usta sanatçı Nilüfer'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...