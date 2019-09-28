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  • Ünlü şarkıcı Nilüfer'in makyajsız hali yok artık dedirtti! Nilüfer'i görenler tanıyamadı!

Ünlü şarkıcı 'in yok artık dedirtti! Nilüfer'i görenler tanıyamadı!

adeta yıllara meydan okuyor. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Nilüfer güçlü sesi ile Türk müziğinin unutulmayacak isimlerinden. Nilüfer, özellikle usta sanatçı Kayahan'ın şarkılarına kattığı eşsiz yorumlarla 7'den 70'e herkesin tanıdığı sanatçılardan. 64 yıl yaşındaki Nilüfer, 1972 yılındaki ilk 45liğinin ardından, 1973'te "Dünya Dönüyor" ile asıl çıkışını yakaladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı her halini hayranlarıyla paylaşıyor. Sahne paylaşımlarının yanı sıra özel hayatından kesitleri de paylaşmaktan çekinmeyen Nilüfer'in özellikle hayranlarını çok şaşırttı. Sahnedeki halinden çok farklı görünen Nilüfer'in paylaşımlarına "sen her halinle ayrı güzelsin" yorumları yapıldı. İşte usta sanatçı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 15:31
Ünlü şarkıcı Nilüfer'in makyajsız hali yok artık dedirtti! Nilüfer'i görenler tanıyamadı!

adeta yıllara meydan okuyor. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Nilüfer güçlü sesi ile Türk müziğinin unutulmayacak isimlerinden. Nilüfer, özellikle usta sanatçı Kayahan'ın şarkılarına kattığı eşsiz yorumlarla 7'den 70'e herkesin tanıdığı sanatçılardan. 64 yıl yaşındaki Nilüfer, 1972 yılındaki ilk 45liğinin ardından, 1973'te "Dünya Dönüyor" ile asıl çıkışını yakaladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı her halini hayranlarıyla paylaşıyor. Sahne paylaşımlarının yanı sıra özel hayatından kesitleri de paylaşmaktan çekinmeyen Nilüfer'in özellikle hayranlarını çok şaşırttı. Sahnedeki halinden çok farklı görünen Nilüfer'in paylaşımlarına "sen her halinle ayrı güzelsin" yorumları yapıldı. İşte usta sanatçı ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in makyajsız hali yok artık dedirtti! Nilüfer'i görenler tanıyamadı!

HADİSE

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Ünlü şarkıcı Nilüfer'in makyajsız hali yok artık dedirtti! Nilüfer'i görenler tanıyamadı!
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Ünlü şarkıcı Nilüfer'in makyajsız hali yok artık dedirtti! Nilüfer'i görenler tanıyamadı!

SEREN SERENGİL

Ünlü şarkıcı Nilüfer'in makyajsız hali yok artık dedirtti! Nilüfer'i görenler tanıyamadı!
Ünlü şarkıcı Nilüfer'in makyajsız hali yok artık dedirtti! Nilüfer'i görenler tanıyamadı!
Ünlü şarkıcı Nilüfer'in makyajsız hali yok artık dedirtti! Nilüfer'i görenler tanıyamadı!
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