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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Sertab Erener’den sevenlerine mutlu haber!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 12:34

Ünlü şarkıcı Sertab Erener’den sevenlerine mutlu haber!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener geçtiğimiz hafta bağırsaklarından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yürekleri ağızlara getirmişti. Haberlerin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından "Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim. Yeniden görüşmek üzere" paylaşımıyla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Konserlerini de iptal eden Sertab Erener'den mutlu haber geldi. Usta sanatçı Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu ve konserlerine başladığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Sertab Erener’den sevenlerine mutlu haber!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener geçtiğimiz hafta bağırsaklarından rahatsızlanmıştı.

Ünlü şarkıcı Sertab Erener’den sevenlerine mutlu haber!

56 yaşındaki usta sanatçı hastaneye kaldırılmıştı ve yürekleri ağızlara getirmişti.

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Ünlü şarkıcı Sertab Erener’den sevenlerine mutlu haber!

Haberlerin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından serumlu eliyle paylaşım yaparak,

Ünlü şarkıcı Sertab Erener’den sevenlerine mutlu haber!

"Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim. Yeniden görüşmek üzere" açıklamasını yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Sertab Erener’den sevenlerine mutlu haber!

Tedavi sürecinde konserlerini de iptal etmek zorunda kalan Sertab Erener, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı yeni paylaşımla sevenlerine mutlu haberi verdi.

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