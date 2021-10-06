Ünlü şarkıcı Sertab Erener’den sevenlerine mutlu haber!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener geçtiğimiz hafta bağırsaklarından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yürekleri ağızlara getirmişti. Haberlerin basına yansımasının ardından sosyal medya hesabından "Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim. Yeniden görüşmek üzere" paylaşımıyla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Konserlerini de iptal eden Sertab Erener'den mutlu haber geldi. Usta sanatçı Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu ve konserlerine başladığını duyurdu.