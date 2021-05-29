Ünlü şarkıcının Mahmut Tuncer'in kızı olduğunu duyanlar inanamadı! İşte ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı...

Mahmut Tuncer'in kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer en az babası kadar ünlü. Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem sosyal medyada oldukça ilgi görmüştü. Mahmut Tuncer'in yıllardır küs olduğu İbrahim Tatlıses'in İbo Show programına konuk olduğunun ortaya çıkmasıyla ailesi merak konusu oldu. Kızının da şarkıcı olduğu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. İşte Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ve sizin için derlediğimiz akraba olduklarını öğrendiğinizde oldukça şaşıracağınız ünlüler...