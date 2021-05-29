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Haberler Galeri Ünlü şarkıcının Mahmut Tuncer'in kızı olduğunu duyanlar inanamadı! İşte ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı...
Giriş Tarihi: 28.05.2021 07:08 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 13:01

Ünlü şarkıcının 'in kızı olduğunu duyanlar inanamadı! İşte ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı...

'in kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel şarkıcı en az babası kadar ünlü. Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen sosyal medyada oldukça ilgi görmüştü. Mahmut Tuncer'in yıllardır küs olduğu 'in programına konuk olduğunun ortaya çıkmasıyla ailesi merak konusu oldu. Kızının da şarkıcı olduğu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. İşte Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer ve sizin için derlediğimiz akraba olduklarını öğrendiğinizde oldukça şaşıracağınız ünlüler...

Ünlü şarkıcının Mahmut Tuncer'in kızı olduğunu duyanlar inanamadı! İşte ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı...

'in kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel şarkıcı en az babası kadar ünlü.

Ünlü şarkıcının Mahmut Tuncer'in kızı olduğunu duyanlar inanamadı! İşte ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı...

Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen 'in kızı sosyal medyada oldukça ilgi görmüştü.

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Ünlü şarkıcının Mahmut Tuncer'in kızı olduğunu duyanlar inanamadı! İşte ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı...

'in yıllardır küs olduğu 'in programına konuk olduğunun ortaya çıkmasıyla ailesi merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcının Mahmut Tuncer'in kızı olduğunu duyanlar inanamadı! İşte ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı...

Kızının da şarkıcı olduğu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı.

Ünlü şarkıcının Mahmut Tuncer'in kızı olduğunu duyanlar inanamadı! İşte ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı...

İşte 'in kızı ve sizin için derlediğimiz akraba olduklarını öğrendiğinizde oldukça şaşıracağınız ünlüler...

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