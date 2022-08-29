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Haberler Galeri Ünlüler geçidi! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir 'in düğününde şıklık yarışı!
Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 12:15

Ünlüler geçidi! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir 'in düğününde şıklık yarışı!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in 26 Ağustos'ta yapılması gereken düğünleri hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelenmişti. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen töreni ile muradına erdi. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin düğününe katılan Seda Erdim, Saadet Özsırkıntı, Pelin Karahan, Gülcan Arslan, Berfu Yenenler, Deniz Baysal, Selin Şekerci, Hande Gülşen gibi ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. İşte detaylar...

Ünlüler geçidi! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ’in düğününde şıklık yarışı!

Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanlan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile evlendi. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Ünlüler geçidi! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ’in düğününde şıklık yarışı!

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi! Demet Özdemir'in gelinliği sosyal medyada olay oldu | Video

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Ünlüler geçidi! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ’in düğününde şıklık yarışı!

Özdemir, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

Ünlüler geçidi! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ’in düğününde şıklık yarışı!

After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Ünlüler geçidi! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ’in düğününde şıklık yarışı!

"Sonsuza kadar evet" diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin mutluluk kareleri davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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