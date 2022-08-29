Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
12:15
Ünlüler geçidi! Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir 'in düğününde şıklık yarışı!
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in 26 Ağustos'ta yapılması gereken düğünleri hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelenmişti. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen töreni ile muradına erdi. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin düğününe katılan Seda Erdim, Saadet Özsırkıntı, Pelin Karahan, Gülcan Arslan, Berfu Yenenler, Deniz Baysal, Selin Şekerci, Hande Gülşen gibi ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. İşte detaylar...