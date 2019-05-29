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  • Ünlülerin bilinmeyen özellikleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin daha önce duymadığınız özellikleri...

bilinmeyen özellikleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin daha önce duymadığınız özellikleri...

Ünlüleri her zaman kusursuz görmeye alışık olsak da bilinmeyen özellikleriyle şaşırtıyorlar. Yeşil çay bağımlısından tek arkadaşının keçi olmasına kadar birçok ünlünün değişik özellikleri bulunuyor. İşte dikkat çeken yönleriyle bilinmeyen özellikleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 09:25
Ünlülerin bilinmeyen özellikleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin daha önce duymadığınız özellikleri...

Ünlüleri her zaman kusursuz görmeye alışık olsak da bilinmeyen özellikleriyle şaşırtıyorlar. Yeşil çay bağımlısından tek arkadaşının keçi olmasına kadar birçok ünlünün değişik özellikleri bulunuyor. İşte dikkat çeken yönleriyle bilinmeyen özellikleri...

Ünlülerin bilinmeyen özellikleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin daha önce duymadığınız özellikleri...

CAMERON DIAZ

Teknoloji ile arası iyi değil.

Bilgisayarını açıp kapatmayı bile bilmiyor.

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Ünlülerin bilinmeyen özellikleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin daha önce duymadığınız özellikleri...

HILARY DUFF

Diğer çocuklar gibi okula gitmek yerine 10 yaşından itibaren evinde özel öğretmenlerle eğitim gördü. Bir konserinde ön dişini mikrofona çarparak kırdı ve bu sebeple uzun süre tedavi gördü.

Ünlülerin bilinmeyen özellikleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin daha önce duymadığınız özellikleri...

JESSICA SIMPSON

Arkadaşları onu 'tavşan' diye çağırıyor. Yere düşen bir şeyi ayak parmaklarıyla kaldırıyor.

Ünlülerin bilinmeyen özellikleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin daha önce duymadığınız özellikleri...

BRAD PITT

Oynadığı bir reklam filmi Malezya'da gösterildiğinde, yakışıklılığı yüzünden Malezyalı erkekleri küçük düşürür iddiasıyla yasaklandı. İyi bir koleksiyoner olduğu bilinen Pitt aynı zamanda mimariye de çok meraklı.

Ünlülerin bilinmeyen özellikleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin daha önce duymadığınız özellikleri...

JESSICA ALBA

Mahalledeki beyzbol takımına girmek için rüşvet olarak bir arkadaşını öptü

Ünlülerin bilinmeyen özellikleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin daha önce duymadığınız özellikleri...

BEYONCE

Okuldayken arkadaşları kulaklarıyla çok dalga geçiyorlardı,güzel yıldız o zamandan beri saçlarını kulaklarını örtecek şekilde kullanıyor. Şarkı sözlerini kendi yazıyor ama sahnede söylerken hatırlamakta zorlanıyor.

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