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Haberler Galeri Ünlülerin objektifinden – 08.08.2014
Giriş Tarihi: 08.08.2014 09:52 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 17:17

Ünlülerin objektifinden – 08.08.2014

Ünlülerin objektifinden – 08.08.2014

Cem Yılmaz

'Pek Yakında' filmini Eylül ayında vizyona sokmaya hazırlanan Cem Yılmaz'ın işler kötü giderse B Planı hazır.

Ünlülerin objektifinden – 08.08.2014

Bir süredir yoğun bir şekilde 'Pek Yakında' filminin çekimleriyle meşgul olan başarılı komedyen Cem Yılmaz, sonunda filmin montajını yaptı ve Eylül ayında hayranlarıyla paylaşmaya hazır hale getirdi.

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Ünlülerin objektifinden – 08.08.2014

Yoğunluğu bitince kendisine izin veren Yılmaz tatile çıktı. Usta komedyen Urla'da bulunduğu sırada kendi kafasının olduğu bir tabelayı da takipçileriyle paylaşmış ve 'Asıl işime dönerim olmazsa' notunu düşmüş.

Ünlülerin objektifinden – 08.08.2014

MEHMET ALİ ERBİL
Hayırlı cumalar

Ünlülerin objektifinden – 08.08.2014

MELİS İNAL
Canım sevgilim

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