Ünlülerin objektifinden – 08.08.2014

Cem Yılmaz Bir süredir yoğun bir şekilde 'Pek Yakında' filminin çekimleriyle meşgul olan başarılı komedyen Cem Yılmaz, sonunda filmin montajını yaptı ve Eylül ayında hayranlarıyla paylaşmaya hazır hale getirdi. Yoğunluğu bitince kendisine izin veren Yılmaz tatile çıktı. Usta komedyen Urla'da bulunduğu sırada kendi kafasının olduğu bir tabelayı da takipçileriyle paylaşmış ve 'Asıl işime dönerim olmazsa' notunu düşmüş. MEHMET ALİ ERBİL MELİS İNAL İBRAHİM TATLISES NUR FETTAHOĞLU CEYDA DÜVENCİ İPEK TANRIYAR BAŞAK SAYAN PELİN AKİL DEMET AKALIN ZEYNEP MANSUR EZGİ MOLA ÜMİT KARAN NESLİHAN YELDAN İPEK ÖZKÖK ASLIHAN GÜNER CEREN HİNDİSTAN ARDA TURAN SELEN ALKAN IŞIL REÇBER AZRA AKIN BURCU KARA BUSE TERİM NAZ AYDEMİR AKYOL SEDAT DOĞAN SERHAT OSMAN KARAGÖZ SİBEL CAN TUĞBA EKİNCİ YELİZ ŞAR GÜLEÇ ÖZLEM YILDIZ KADİR DOĞULU