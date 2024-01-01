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Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni aşk bombası! Ünlü fotoğrafçıyla ilişkisini köpeği ele verdi!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 08:34

Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni aşk bombası! Ünlü fotoğrafçıyla ilişkisini köpeği ele verdi!

'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'den boşandıktan Cemre Ebüzziya, Berrak Tüzünataç, Gülcan Arslan ve Zeynep Bastık ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştı. Şimdilerde 'Sakla Beni' dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Kaygılaroğlu'nun ünlü fotoğrafçıyla ilişkisini ise köpeği ele verdi.

Uraz Kaygılaroğlu’ndan yeni aşk bombası! Ünlü fotoğrafçıyla ilişkisini köpeği ele verdi!

'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, şimdilerde 'Sakla Beni' dizisinde Mete karakterine hayat veriyor.

Uraz Kaygılaroğlu’ndan yeni aşk bombası! Ünlü fotoğrafçıyla ilişkisini köpeği ele verdi!

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2017'de kızları Ada'yı kucaklarına alarak ilk kez anne -baba olma sevinci yaşamıştı.

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Uraz Kaygılaroğlu’ndan yeni aşk bombası! Ünlü fotoğrafçıyla ilişkisini köpeği ele verdi!

Ünlü çift, beş yıllık evliliklerine fikir ayrılıkları gerekçesiyle 2019'da anlaşmalı olarak nokta koymuştu.

Uraz Kaygılaroğlu’ndan yeni aşk bombası! Ünlü fotoğrafçıyla ilişkisini köpeği ele verdi!

Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü oyuncular, kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Uraz Kaygılaroğlu’ndan yeni aşk bombası! Ünlü fotoğrafçıyla ilişkisini köpeği ele verdi!

Kaygılaroğlu kızının annesi Melis İşiten'den boşandıktan Cemre Ebüzziya, Berrak Tüzünataç, Gülcan Arslan ve Zeynep Bastık ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştı.

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