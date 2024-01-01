Giriş Tarihi: 01.01.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
08:34
Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni aşk bombası! Ünlü fotoğrafçıyla ilişkisini köpeği ele verdi!
'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'den boşandıktan Cemre Ebüzziya, Berrak Tüzünataç, Gülcan Arslan ve Zeynep Bastık ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştı. Şimdilerde 'Sakla Beni' dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Kaygılaroğlu'nun ünlü fotoğrafçıyla ilişkisini ise köpeği ele verdi.