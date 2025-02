Usta oyuncu Hakan Altıner anlattı: 33 yaşında verilmiş bu radikal karardan hiç pişman olmadım!

Herkes şimdi bunu anlattığım zaman yahu nasıl oluyor diye tepki veriyor. Bence çok iyi bir beraberlikti. Hukukun ezber meselesi vardır biliyorsunuz. Tiyatroda onun pratiğini oyunlarla yapmak çok kazançlı oldu. Çok rahat öğrendim. Hukukun sıkıntısından, asık suratlı tavrından bunaldığım zaman tiyatro beni iyileştirdi. Bir de çok şansımıza şöyle bir şey vardı. O zaman Hukuk Fakültesi'nde devam mecburiyeti yoktu. Bir tek vizelere gidebilerek ve ders çalışarak başarabiliyordunuz. Ben ömrümü konservatuvarda geçirmeye başladım açıkçası. Çok daha keyifli, çok daha renkli oldu. Çünkü o dönemin konservatuvarı, tiyatro bölümü özellikle çok kıymetli hocalarla donanmıştı ve biz çok iyi bir eğitim aldık bunu büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum her yerde. Tiyatro bölümü başkanımız Yıldız Kenter'di. Çetin İpekkaya sahne hocamızdı. Melih Cevdet Anday edebiyat psikoloji hocamızdı. Sabahattin Kudret Aksal felsefe estetik hocamızdı. Mürşidi Evyapan tiyatro tarihi, İncil Ayar dekor kostüm, Seyit Mısırlı eskrim… Bunların hepsi kendi alanında birer zirveydiler. Ve bizi gerçekten sadece tiyatroya değil her yerde anlatıyorum, ders verdiğim her yerde de söylüyorum hayata da hazırladılar, hayatın farklı yönlerine. Tiyatrocu olmak; oyuncu olmanın ötesinde hayat içinde belli olaylarda nasıl davranmamız gerektiğini, otokontrolü, hatta çok sonra başımıza gelen çok sık kriz yönetimindeki sükuneti... Hepsini onlardan öğrendik diyebilirim. Ben fena bir talebe değildim herhalde ikisini aynı zamanda bitirdim. Hukuku da normal 4 senede bitirdim.

Bir de o dönemin Kenter tiyatrosu ki bakın 1960 sonu 70 başı İstanbul'undan bahsediyorum. Size bir rakam vereyim; İstanbul'un nüfusu o zaman 1 milyon. Her gece perde açan 33 özel tiyatro var. Kent oyuncuları da bunlardan biri. Sürekli dolu. Düşünün kent oyuncularının oyun düzeni içinde bir haftada 8 oyun oynanırdı, iki de matine. Öyle bir seyirci var. Buna rağmen, nur içinde yatsınlar hepsi, Şükran Güngör, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter üstadlar… Bize tiyatronun kapılarını 7/24 açtılar. Ve biz asıl pratiği orada öğrendik. Neyi öğrendik? Sufle vermeyi, kulis ahlakını, ışık yapmayı, perde çekmeyi, içerde durmayı, seyirci karşılamayı… Hepsini o tiyatronun içinde birebir yaşayarak öğrendik. Dolayısıyla Hukuk Fakültesi'nden de mezun olduğum sene konservatuvarda ve Kenter Tiyatrosu'nda Yıldız Hoca bana bir telefon açtı. Son sınava gireceğim gün. Dedi ki "Canikom nedir sınavın durumun?" Dedim "Hocam cuma günü son sınav, bitiyor." "Tamam, cumartesi atlayıp Ankara'ya geliyorsun o zaman" dedi. "Olur" dedim. Küçük Mutluluklar diye bir oyun oynuyorlardı. Ankara turnesindeydiler. Ondan sonra da Anadolu turnesi başlayacak. Şükran Güngör'e bir başka teklif gelmişti İstanbul'dan. Dedi ki "Şükran'ın rolünü sen oynayacaksın" dedi. Büyük bir heyecanla gittim. Bir gece oyunu seyrettik. Ertesi gün Merzifon'a doğru yola koyulduk. Minibüste ezber yaparak, prova yaparak falan Merzifon'da ilk defa sahneye çıktım profesyonel olarak. Ve de ilk yevmiye zarfımı aldım. O günden bu yana da tam 55 yıl geçti.