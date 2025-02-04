Usta oyuncu Hakan Altıner anlattı: 33 yaşında verilmiş bu radikal karardan hiç pişman olmadım!

-Dile kolay… Peki, oyunculuk aşkı ilk içinize ne zaman düştü?

Lisede, ben İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum. Oradaki edebiyat hocalarımız, tiyatroyu teşvik eden hocalarımızdı. Tiyatro kolu vardır ya, tiyatro kolu bir oyun sahneye koyacağı zaman Şehir Tiyatrosu'ndan ünlü bir rejisör ya da oyuncu gelir sahneye koyardı. Yani öyle hadi aramızda müsamere yapalım gibi bir zihniyet hiçbir zaman olmadı. Prodüksiyon yapılırdı bildiğiniz. Ben tiyatronun ciddi bir iş olduğunu orada fark ettim ve sevmeye başladım. Sonra da iki tane oyun vardır. Allah'ım ben bu dünyanın içinde olayım dediğim bir "Pembe Kadın" Yıldız Kenter'in efsane oyunlarından biridir. Bir de "Yaygara 70" Dormen Tiyatrosu. Müthiş bir müzikaldi. Demek ki yıl 1970'miş, adı Yaygara 70. Ben onu 7 kere seyrettim bilet alarak. Hatta saplantılı bir şekilde. O zaman böyle bir portatif teybim vardı. Onunla gidip müziklerini filan kaydettim. Tuhaf bir tesadüftür, bunu burada da anlatmaktan keyif alırım. Haldun Dormen'le yıllar sonra benim hayran olup tiyatroya girmeme sebep olan idolüm Haldun Dormen'le aynı oyunda oyuncu olarak yönetmen olarak benim tiyatromda çalışma mutluluğunu elde ettim. Bu süre içinde de biz Kibarlık Budalası'nda da beraber çalışırken Haldun ağabey Yaygara 70'i tekrar galiba Eskişehir'de sahneye koyma teklifi aldı. Bir gün kuliste sohbet ediyoruz. Dedi ki "Her şey tamam. Tekst filan var da müzikler yok." "Bende var" dedim. "Nerede var sende Yaygara 70?" dedi. Çünkü bir plağa yayınlanmış bir şarkısı var. Dedim ki "Ben böyle böyle kaydetmiştim." Kasetleri buldum. Kaydettirdik. Ve benim o zaman yaptığım işgüzarlık yıllar sonra Haldun ağabeyin işine yaradı. Tiyatro böyle yaşayan renkli bir şey. Dolayısıyla bu iki oyun hadi ben bu dünyanın içinde olayım duygusunu vermiş olmalı ki bana bir girdim zaten giriş o giriş... Sonra devamında avukatlık da yaptım.

-Onu soracaktım ben de. Avukatlık mesleğini icra ettiniz mi hiç diye…

Tabii tabii askere gittim, döndüm. Tiyatroların o zaman biraz krize girmeye başladığı dönemlerdi. Yıldız hocayla da konuştum. "Ben bir avukatlık yapayım" dedim. Evlenmiştim, sorumluluklarım var. 8 sene avukatlık yaptım. O ara da çok iyi bir tiyatro seyircisiydim. Gidiyoruz, geliyoruz falan. Sonra bir Ağustos günü, 1985 yılında Yıldız hoca bana telefon açtı. "Gel bakalım, seninle bir şey yapacağız" dedi. Ben yine tiyatroda bir rol falan var zannettim. Hani avukatlığa devam ediyorum çünkü. Beni Gencay Gürün'le tanıştırdı. Gencay Gürün Şehir Tiyatroları'na genel sanat yönetmeni olarak atanmıştı. İstanbul'a gelirken Yıldız Hanım'a demiş ki "Ben hep Ankara'daydım ve yurt dışındaydım sefiri olarak. İstanbul'da Şehir Tiyatrosu'na çok hakim değilim. Bu teklifi de büyük bir memnuniyete kabul ettim ama bana bir sağ kol lazım. Yıldız Hanım da "Bir sağ kol var dur bakayım tiyatroya küstü mü küsmedi mi" demiş. Bana telefon açtı, "Sen o defteri kapattın mı şekerim?" dedi. "Hocam o defteri siz açtınız benim kapatma ihtimalim yok" dedim. "Hadi gel bakalım" dedi. O teklifi aldığım gün dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan'la görüştük filan. Bana Şehir Tiyatrosu müdürlüğünü teklif ettiler. Şehir Tiyatrosu müdürlüğü belediyeye bağlı idari bir birim. Ben de o zaman dedim ki "Efendim ben eğer tiyatroya geleceksem sanatçı kadrosuyla gelmek isterim ama müdürlük de yaparım." Atanur Bey vardı "Biz seni hukuk diplomanla istiyoruz. Sadece müdür olarak." dedi. "O zaman girmeyeyim." dedim. "Niye?" dedi Bedrettin Bey. Dedim ki "Efendim seçim durumu bu. Belli olmaz. Evet, inşallah çok başarılı olacaksınız ama 5 sene sonra siz seçimi kaybedersiniz. Ben sadece müdürsem beni Kartal Fen İşleri şefliğine tayin ederler. Ben de istifa ederim." Hakikaten de öyle oldu. Yani seçimi kaybetti Bedrettin Bey beklemedik bir biçimde. Ama beni sanatçı kadrosuyla almayı başardıkları için ben tiyatroya devam edebildim. Dolayısıyla şehir tiyatrosu macerasının başladığı gün baroya gittim, kaydımı dondurdum ve 33 yaşından bu yana hiç avukatlık yapmadım.

-Ama o 8 yıl tiyatroya ara verdiniz değil mi?

Ara verdim evet. İyi de bir avukattım, fena değildim. Böyle kendime göre prensiplerim vardı. Ceza davası almıyordum mesela. Medeni hukuk, borçlar hukuku filan daha insan ilişkileri. Memnundum aslında.

AVUKATLIĞI HİÇ ÖZLEMEDİM

-Özlediniz mi hiç sonrasında?

Avukatlığı mı? Hayır. Tiyatronun öyle bir büyüsü var ki başka hiçbir şeyi özleyemezsiniz. Sadık bir sevgili gibidir. Onunla yaşayacaksınız. Onunla yaşamak da seven bir insanı çok mutlu eder. Beni ettiği gibi mesela.