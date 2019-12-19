Usta yönetmen Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Kanserden öldü denmişti ama…

"YAPTIĞI İŞLERDE ÇOK BAŞARILI BİR YÖNETMENDİ"

Tiyatro sanatçısı Can Kolukısa da "Eğitimini almış, ne yapacağını bilen ve yaptığı işlerde çok başarılı bir yönetmendi. Başaran'ın hangi filmine baksanız. Türkiye'de ilk 20 arasında yer alması gerekir. Uçurtmayı Vurmasınlar'dan, Hadi Gel'e pek çok filmi var. Yeşilçam'ın en önemli yönetmenlerine asistanlık yaptı" dedi. Cenazeye katılan oyuncu Gökhan Mete ise, "Ben Tunç'la çok çalıştım. Ben bu kadar rahat bir yönetmen tanımadım. Çok güzel bir çalışma sistemi vardı. Reklamcılar iki üç gün uğraşırlar. Tunç 1-2 saatte bitirirdi. Allah rahmet eylesin onun yeri pek kolay dolmayacak" dedi.

Başaran cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Bandırma'da defnedilmek üzere Bandırma'ya götürüldü.