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Haberler Galeri Üvey Anne'de Serap, evde kalıcı olmak için harekete geçer!
Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:03

Üvey Anne'de Serap, evde kalıcı olmak için harekete geçer!

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Balta'nın başrollerini paylaştığı Üvey Anne'de Serap, evde kalıcı olmak için harekete geçer!

Üvey Anne’de Serap, evde kalıcı olmak için harekete geçer!

2.Bölüm Özeti:

Serap verdiği kararla o evde kalıcı olmak için harekete geçer. Faruk'un kalbine girmenin yolu çocuklardan geçmektedir.

Üvey Anne’de Serap, evde kalıcı olmak için harekete geçer!

Serap çocuklara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken İpek engeline takılır ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullanır.

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Üvey Anne’de Serap, evde kalıcı olmak için harekete geçer!

Ancak İpek'in de durmaya niyeti yoktur.

Üvey Anne’de Serap, evde kalıcı olmak için harekete geçer!

Arkadaşının emaneti olan çocukları yalnız bırakmamak için Gencer malikanesine sık gelerek Serap'ın o evde çalıştığını göze sokar gibi davranıyor Serap'ın yoluna taş koyuyordur İpek.

Üvey Anne’de Serap, evde kalıcı olmak için harekete geçer!

Serap bir yandan Efsun'un kırmızı defterine ulaşmaya çalışırken diğer yandan duygularıyla savaşmak zorunda kalmıştır.

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