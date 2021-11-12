Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Üvey Baba’nın Lamia’sı sosyal medyayı resmen salladı! Çocuk yıldız Burçin Abdullah güzelliğiyle büyüledi
Giriş Tarihi: 12.11.2021 06:14 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 06:17

Üvey Baba’nın Lamia’sı sosyal medyayı resmen salladı! Çocuk yıldız Burçin Abdullah güzelliğiyle büyüledi

Bir döneme damga vuran 'Üvey Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Burçin Abdullah, yıllar sonra ortaya çıktı. Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 90'lı yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. İlk ekran deneyimini küçük yaşlarda tadan Burçin Abdullah, asıl çıkışını 10 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali …

Üvey Baba’nın Lamia’sı sosyal medyayı resmen salladı! Çocuk yıldız Burçin Abdullah güzelliğiyle büyüledi

Üvey Baba dizisiyle tanınan ve çocukluğundan beri milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Burçin Abdullah'ın şimdiki hali şoke etti. Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hayran bırakan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı.

Üvey Baba’nın Lamia’sı sosyal medyayı resmen salladı! Çocuk yıldız Burçin Abdullah güzelliğiyle büyüledi

Bir döneme damgasını vuran dram türündeki 'Üvey Baba dizisinde 'Lamia' karakterine hayat veren Burçin Abdullah, değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üvey Baba’nın Lamia’sı sosyal medyayı resmen salladı! Çocuk yıldız Burçin Abdullah güzelliğiyle büyüledi

Kemalettin Tuğcu'nun aynı adlı romanından TV'ye uyarlanan 'Üvey Baba' dizisinin başrol oyuncusu Burçin Abdullah'ı (Lamia) görenler gözlerine inanamadı.

Üvey Baba’nın Lamia’sı sosyal medyayı resmen salladı! Çocuk yıldız Burçin Abdullah güzelliğiyle büyüledi

Burçin Abdullah, güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakırken, ünlü ismi görenlerin tanımakta zorlandı.

Üvey Baba’nın Lamia’sı sosyal medyayı resmen salladı! Çocuk yıldız Burçin Abdullah güzelliğiyle büyüledi

10 yaşında oynadığı Lamia karakteriyle ünlenen oyuncunun şimdiki hali ise çok farklı.

SON DAKİKA