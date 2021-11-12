Üvey Baba’nın Lamia’sı sosyal medyayı resmen salladı! Çocuk yıldız Burçin Abdullah güzelliğiyle büyüledi

Üvey Baba dizisiyle tanınan ve çocukluğundan beri milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Burçin Abdullah'ın şimdiki hali şoke etti. Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hayran bırakan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı.