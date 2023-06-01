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Haberler Galeri 'Vatana hayırlı olsun' bile demediler! Kılıçdaroğlu'na açık destekte bulunan sanatçıların öfkesi neden?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 07:51

'Vatana hayırlı olsun' bile demediler! Kılıçdaroğlu'na açık destekte bulunan sanatçıların öfkesi neden?

Seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na birçok sanatçı destek vermişti. Hayko, Cem Yılmaz, Athena Gökhan, Şahan, Fazıl Say, Aylin Aslım, sanki partili gibi paylaşımlar yaptı. Dünyada sanatçılar, seçimde destek verdiği kişi kaybederse, rakip siyasetçiyi centilmence kutlar. Yukarıda saydığım sanatçılar ise bırakın centilmence kutlamayı, seçim sonucu vatana millete hayırlı olsun bile demediler. Bu nasıl bir öfkedir anlamakta zorlanıyorum.

MEVLÜT TEZEL
’Vatana hayırlı olsun’ bile demediler! Kılıçdaroğlu’na açık destekte bulunan sanatçıların öfkesi neden?

Seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na birçok sanatçı destek vermişti. Bu süreçte Hayko Cepkin, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Tarkan, Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Sarp Apak, Gaye SuAkyol, Berkay Ateş, Aylin Aslım, Gonca Vuslateri, Harun Tekin, Yalın, Birce Akalay, Bülent Emrah Parlak, Sıla Türkoğlu, İbrahim Selim, Berna Laçin ve daha birçok sanatçı Kılıçdaroğlu'na açık destekte bulunmuştu.

’Vatana hayırlı olsun’ bile demediler! Kılıçdaroğlu’na açık destekte bulunan sanatçıların öfkesi neden?

Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları da yollamışlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sanatçı desteği azdı. Sanat çevresinden tepki görmekten korkup desteğini açıklamayanlar da olmuştur.

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’Vatana hayırlı olsun’ bile demediler! Kılıçdaroğlu’na açık destekte bulunan sanatçıların öfkesi neden?

Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin birçoğu Türkiye'de sosyal medyada en çok takip edilen sanatçılar.

’Vatana hayırlı olsun’ bile demediler! Kılıçdaroğlu’na açık destekte bulunan sanatçıların öfkesi neden?

Örneğin Cem Yılmaz'ın 16,3 milyon, Tarkan'ın 4,6 milyon, Şahan'ın 3,8 milyon, Tolga Çevik'in 2,6 milyon, Gökhan Özoğuz'un 2,5 milyon, Hayko Cepkin'in 2,4 milyon takipçisi var.

’Vatana hayırlı olsun’ bile demediler! Kılıçdaroğlu’na açık destekte bulunan sanatçıların öfkesi neden?

Diğerlerinin de takipçi sayıları yüksek. Bir de bu sanatçıların Instagram hesapları var. Ve sanatçıları destekleyen hayran hesapları var. Var oğlu var.

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