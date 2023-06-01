Giriş Tarihi: 01.06.2023 07:44
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
07:51
'Vatana hayırlı olsun' bile demediler! Kılıçdaroğlu'na açık destekte bulunan sanatçıların öfkesi neden?
Seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na birçok sanatçı destek vermişti. Hayko, Cem Yılmaz, Athena Gökhan, Şahan, Fazıl Say, Aylin Aslım, sanki partili gibi paylaşımlar yaptı. Dünyada sanatçılar, seçimde destek verdiği kişi kaybederse, rakip siyasetçiyi centilmence kutlar. Yukarıda saydığım sanatçılar ise bırakın centilmence kutlamayı, seçim sonucu vatana millete hayırlı olsun bile demediler. Bu nasıl bir öfkedir anlamakta zorlanıyorum.