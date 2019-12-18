Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımına 'Hüsnü Çoban değil mi o?' yorumu... Gigi Hadid fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatil ile sık sık haberleri çıkan güzel kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid gündemden hiç düşmüyor. Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid yine ülkemizde de magazin sayfalarını sıkça süslüyor. Ama bu sefer Gigi Hadid ve Bella Hadid çok farklı bir konu üzerinden gündem olmayı başardı. Victoria Secret mankeni Gigi Hadid sosyal medyada yaptığı paylaşımla olay yarattı. Son yıllarda yıldızı parlayan güzel modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor. Model kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in babaları Mohamed Anwar Hadid Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban'a ikizi kadar benzeyince, ülkemizde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Gigi Hadid'in instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mohamed Anwar Hadid'i gören Türk kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Gigi Hadid'in takipçilerinden " Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban", "Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor", "Hüsnü Çorban Gigi Hadid'in babası çıktı iyi mi." yorumları geldi. Bu benzerlik sonrası başarılı oyuncu Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın Mohamed Anwar Hadid ile olan yan yana fotoğrafları birçok kişi tarafından paylaşıldı. İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'a ikizi kadar benzeyen Gigi Hadid'in babası Mohamed Anwar Hadid ve sizin için delediğimiz ünlü isimlerin benzerleri...