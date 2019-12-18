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  • Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımına 'Hüsnü Çoban değil mi o?' yorumu... Gigi Hadid fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

mankeni 'in paylaşımına ' değil mi o?' yorumu... Gigi Hadid fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatil ile sık sık haberleri çıkan güzel kardeşler ve gündemden hiç düşmüyor. Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid yine ülkemizde de magazin sayfalarını sıkça süslüyor. Ama bu sefer Gigi Hadid ve Bella Hadid çok farklı bir konu üzerinden gündem olmayı başardı. mankeni Gigi Hadid sosyal medyada yaptığı paylaşımla olay yarattı. Son yıllarda yıldızı parlayan güzel modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid'in kökleri ve 'e kadar uzanıyor. Model kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in babaları dizisindeki 'a ikizi kadar benzeyince, ülkemizde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Gigi Hadid'in instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mohamed Anwar Hadid'i gören Türk kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Gigi Hadid'in takipçilerinden " Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban", "Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor", "Hüsnü Çorban çıktı iyi mi." yorumları geldi. Bu benzerlik sonrası başarılı oyuncu 'ın Mohamed Anwar Hadid ile olan yan yana fotoğrafları birçok kişi tarafından paylaşıldı. İşte 'a ikizi kadar benzeyen ve sizin için delediğimiz ...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 08:27
Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımına 'Hüsnü Çoban değil mi o?' yorumu... Gigi Hadid fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatil ile sık sık haberleri çıkan güzel kardeşler ve gündemden hiç düşmüyor. Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid yine ülkemizde de magazin sayfalarını sıkça süslüyor. Ama bu sefer Gigi Hadid ve Bella Hadid çok farklı bir konu üzerinden gündem olmayı başardı. mankeni Gigi Hadid sosyal medyada yaptığı paylaşımla olay yarattı. Son yıllarda yıldızı parlayan güzel modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid'in kökleri ve 'e kadar uzanıyor. Model kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in babaları dizisindeki 'a ikizi kadar benzeyince, ülkemizde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Gigi Hadid'in instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mohamed Anwar Hadid'i gören Türk kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Gigi Hadid'in takipçilerinden " Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban", "Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor", "Hüsnü Çorban çıktı iyi mi." yorumları geldi. Bu benzerlik sonrası başarılı oyuncu 'ın Mohamed Anwar Hadid ile olan yan yana fotoğrafları birçok kişi tarafından paylaşıldı. İşte 'a ikizi kadar benzeyen ve sizin için delediğimiz ...

Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımına 'Hüsnü Çoban değil mi o?' yorumu... Gigi Hadid fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

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Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımına 'Hüsnü Çoban değil mi o?' yorumu... Gigi Hadid fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

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Victoria Secret mankeni Gigi Hadid'in paylaşımına 'Hüsnü Çoban değil mi o?' yorumu... Gigi Hadid fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!

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