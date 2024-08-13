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Haberler Galeri Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin teselli gecesi!
Giriş Tarihi: 13.08.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 06:52

Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin teselli gecesi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile çocuklarının annesi Wanda Nara'nın ayrılık kararı magazin kulislerinde aylardır konuşuluyor. Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin zor günler geçirdiği iddia ediliyor. Yıldız futbolcu, önceki gece takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerinde görüntülendi. Evliyken geceleri dışarı çıkmayan Icardi'nin ayrılık sonrası İstanbul gecelerinde sık sık boy göstermesi dikkat çekiyor.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin teselli gecesi!

Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin bunalımda olduğu söyleniyordu.

Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin teselli gecesi!

Yıldız futbolcu, önceki gece takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerindeydi.

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Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin teselli gecesi!

Etiler'deki bir kulübe gelen iki yakın arkadaş, mekandan sabah saatlerine doğru ayrıldı.

Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin teselli gecesi!

Evliyken geceleri dışarı çıkmayan Icardi'nin ayrılık sonrası İstanbul gecelerinde sık sık boy göstermesi dikkat çekiyor.

Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin teselli gecesi!
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