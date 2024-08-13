Giriş Tarihi: 13.08.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
06:52
Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin teselli gecesi!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile çocuklarının annesi Wanda Nara'nın ayrılık kararı magazin kulislerinde aylardır konuşuluyor. Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin zor günler geçirdiği iddia ediliyor. Yıldız futbolcu, önceki gece takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerinde görüntülendi. Evliyken geceleri dışarı çıkmayan Icardi'nin ayrılık sonrası İstanbul gecelerinde sık sık boy göstermesi dikkat çekiyor.