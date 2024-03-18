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Haberler Galeri Yaban Çiçekleri’nin Kenan Ataman’nına hayat veren Halil Babür karakterini anlatıyor
Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:02

Yaban Çiçekleri’nin Kenan Ataman’nına hayat veren Halil Babür karakterini anlatıyor

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın paylaştığı atv'nin heyecan yaratan yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin oyuncularından Halil Babür, hikayenin dik başlı karakteri Kenan'a ve projeye dair konuştu.

Yaban Çiçekleri’nin Kenan Ataman’nına hayat veren Halil Babür karakterini anlatıyor

Kenan'ın çok boyutlu ve oynaması çok keyifli bir karakter olduğunu söyleyen Babür, hikayeye dair şunları paylaştı; "Kenan, Ataman ailesinin erkek evladı, iyi ve köklü bir ailenin çok iyi yetişmiş bir oğlu. Biraz başına da buyruk bir karakter. Hayatın gerçeklerinden biraz kopuk onun büyümesi ve bu gerçeklerle yüzleşmesini izleyeceğiz."

Rolünün kendisine en cazip gelen yönleri için ise şunları söyledi; "Hikayeden çok nasıl yazıldıklarına, gerçekliğine bakarım. Beni bu diyaloglar ve Zeynep Günay ile çalışmak heyecanlandırdı. Provalar yaptık ve Zeynep Hoca ile çok çalıştık. Doğaçlama yapıp üzerinde çok çalıştığımız provalar gerçekleştirdik."

Sevilen oyuncu, izleyiciyi ise nelerin beklediğini dair ise şunları söyledi; "Keyifle izleyebilecekleri, kendi gerçekleri ile yüzleşecekleri yanı başlarında yaşanan hayatlara şahit olmanın farkındalığını yaşayacakları bir dizi olacak "Yaban Çiçekleri" şimdiden iyi seyirler diliyorum. 25 Mart Pazartesi atv'de görüşmek üzere."

Yaban Çiçekleri’nin Kenan Ataman’nına hayat veren Halil Babür karakterini anlatıyor

Ekran için gün sayan dizinin başrol oyuncuları Ayvalık'ın sembolü zeytin ağaçlarının doğal fonunda objektif karşısına geçtiler. Uyumları ile dikkat çeken ikili Ayvalık'ın dokusu ve havasının diziye yansıyacağını ve bu mevsimde İstanbul dışında çalışmanın konforunu yaşadıklarını belirttiler.

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Yaban Çiçekleri’nin Kenan Ataman’nına hayat veren Halil Babür karakterini anlatıyor

Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı, oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi günü atv'de başlıyor.

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