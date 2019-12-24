Yakışıklı oyuncu Caner Şahin ile sevgilisi Hayal Köseoğlu'nun samimi pozlarına beğeni yağdı!

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Caner Şahin ile sevgilisi Hayal Köseoğlu'nun sevgili olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırıyor. Son olarak Kuzgun dizisinde izlediğimiz yakışıklı oyuncu Caner Şahin ile güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hayal Köseoğlu'nun aşk pozları sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Hayal Köseoğlu yaptığı paylaşımlarına bir yenisini eklerken hayranlarına sürpriz yaptı. Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi Caner Şahin ile samimi hallerini paylaştı. 27 yaşındaki Hayal Köseoğlu'nun sevgilisinin de ünlü bir oyuncu olması oldukça ilgi çekti. İşte özel hayatı oldukça merak edilen isimlerden olan ve oyunculuğu ile dikkat çeken Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi Caner Şahin ile paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...